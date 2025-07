Sinner-Alcaraz oggi, Wimbledon 2025: orario finale, tv, programma, streaming

Oggi, domenica 13 luglio, è il giorno della finale del torneo di singolare maschile di Wimbledon 2025: come al Roland Garros, saranno di fronte il numero 1 del seeding e del mondo, Jannik Sinner, e la testa di serie numero 2, lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Ad aprire il programma sul Centre Court, a partire dalle ore 14.00 italiane, sarà la finale di doppio femminile, mentre non prima delle ore 17.00 italiane si giocherà la finale di singolare maschile: Sinner cerca la rivincita dopo la sconfitta patita al Roland Garros.

La finale del torneo di singolare maschile di Wimbledon 2025 sarà trasmessa in diretta tv da TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà garantita da tv8.it, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO FINALE WIMBLEDON 2025

Domenica 13 luglio

Centre Court

Dalle 14.00 – Finale doppio femminile

Su-Wei Hsieh/Jelena Ostapenko (Cina Taipei/Lettonia, 4) – Veronika Kudermetova/Elise Mertens (Russia/Belgio, 8)

Non prima delle ore 17.00 – Finale singolare maschile

Jannik Sinner (Italia, 1) – Carlos Alcaraz (Spagna, 2) – Diretta tv su TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K

PROGRAMMA SINNER-DJOKOVIC WIMBLEDON 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K.

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.