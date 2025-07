Sinner-Alcaraz, chi vincerà? I pronostici di Puppo, Ambesi e Monaco

Cresce sempre di più l’attesa per la finale del singolare maschile di Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Ovviamente l’ultimo atto dei Championships è stato il grande tema della puntata odierna di Tennismania, il programma di Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Moanco sul canale YouTube di OA Sport. I tre giornalisti hanno voluto fare il loro pronostico sulla finale. Andiamo a scoprire le loro scelte:

Questo il giudizio di Dario Puppo, che sceglie alla fine il numero uno del mondo come vincitore: “Io penso che non sia vero che Sinner abbia più da perdere. Sicuramente non pensava di andare in finale a Wimbledon. Vista la situazione, la sconfitta in finale a Parigi, poi ad Halle ha chiuso il rapporto con Panichi. Anche per quello che è successo con Dimitrov, penso che la situazione psicologica sia diversa e andrà in campo più sereno di quanto ci si possa aspettare. Alcaraz sembra nel mezzo di un tentativo di poter avvicinare i record di vittorie consecutive di Sampras, Borg e Federer. Fritz ha detto che gli ha creato molti problemi l’imprevedibilità di Alcaraz: con lui non sai cosa aspettarti. Se Sinner perderà, succederà il finimondo, ma per me non cambia niente: non mi tange. Per me vince Sinner 3-1”.

Per Massimiliano Ambesi è una partita molto equilibrata, con Sinner che potrebbe avere qualcosa in più da perdere rispetto al suo avversario: “Come quote io darei 1,85 a Sinner e 1,85 ad Alcaraz. Tanto non cambierebbe niente. Prima di Parigi era Alcaraz che aveva qualcosa da perdere in finale. Qui è diverso. Il precedente a Wimbledon, seppur datato, dà ragione a Sinner. Qui hai meno certezze. A Parigi Sinner aveva un’ottima posizione di partenza dal punto di vista psicologico, qui ha più da perdere. Il mio pronostico è che Sinner vince 3-1”.

Guido Monaco, invece, vede leggermente avanti Alcaraz nel pronostico, ma prevede un’altra battaglia epica come a Parigi: “Mettiamoci comodi. E’ difficile immaginare una partita non lottata, ci sono tutte le premesse. Ipotizzare una vittoria facile dell’uno o dell’altro, io vedo più Sinner che vince netto rispetto ad Alcaraz, perché ha quella voglia di rivincita e quella fame che potrebbero fare la differenza. Lo spagnolo potrebbe bucare una partita, anche se ultimamente non succede. Le due finali vinte a Wimbledon rappresentano un vantaggio per Alcaraz, che può giocare più sereno. Sarà una partita dai ritmi molto serrati, Alcaraz di solito riesce a stare dietro a Jannik. L’azzurro potrebbe sfibrare lo spagnolo. La storia dice che i match tra di loro si decidono sui dettagli. Razionalmente c’è un leggero favorito, che è Alcaraz. Sinner a Parigi aveva fatto un’impresa su una superficie in teoria meno favorevole. Io penso che quel turning point di quella partita con Dimitrov abbia rappresentato una svolta e gli abbia dato una svolta per buttarsi alle spalle la delusione di Parigi. Jannik potrebbe avere più fame. Mi aspetto una partita con tanti tie-break”.