Sinner affronta Vukic a Wimbledon: le caratteristiche dell’australiano e cosa aspettarsi

Jannik Sinner affronterà domani, nell’ultimo match sul Centrale di Wimbledon, l’australiano Aleksandar Vukic (n.93 della classifica mondiale). L’altoatesino (n.1 ATP), dopo aver vinto in tre set per 6-4 6-3 6-0 contro Luca Nardi, ha nel mirino il terzo turno e si troverà a confrontarsi con un giocatore che può essere scomodo, viste le sue caratteristiche.

LE CARATTERISTICHE DI ALEKSANDAR VUKIC

L’aussie è un tennista che si basa essenzialmente sulla combinazione servizio-dritto, avendo comunque una buona solidità dal rovescio. I suoi colpi potenti possono essere rognosi per un tennista di ritmo come Sinner, che potrebbe aver problemi nel trovare gli impatti corretti, specie se Vukic dovesse avere un buon rendimento alla battuta.

Si tratta della terza volta al secondo turno per l’australiano in questo Major. La prima fu nel 2023 quando fu il francese Quentin Halys a prevalere in tre set, dopo che Vukic si era imposto nel primo round contro il tedesco Daniel Altmaier. La seconda esperienza c’è stata l’anno passato e l’avversario è stato piuttosto nobile, ovvero Carlitos Alcaraz. L’iberico un anno fa si impose 7-6 (5) 6-2 6-2, dopo che il tennista oceanico aveva battuto l’austriaco Sebastian Ofner 6-7 (9) 6-4 6-4 3-6 7-6 (8). Quest’anno l’affermazione al primo turno c’è stata contro il cinese di Taipei, Chun Hsin Tseng, con lo score di 6-3 6-4 4-6 7-6(5).

Ci potrebbe essere l’eventualità di un tie-break, per la qualità al servizio del 93 del ranking, e Jannik dovrà essere molto concentrato nel far valere la propria forza mentale. Non parliamo di una sfida al buio, in quanto i due tennisti già si sono affrontati in due circostanze e sempre con vittoria dell’italiano, ma parliamo di match datati, ovvero il torneo di Melbourne del 2021 (6-2 6-4 per Sinner) e i quarti di finale a Sofia del 2022 (6-2 6-3 per l’azzurro).