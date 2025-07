Simone Cerasuolo ci crede: “Ho lavorato tanto, ce la giochiamo con tutti. Non penso al cinese”

Simone Cerasuolo ha staccato il pass per l’ultimo atto dei 50 metri rana maschili ai Mondiali 2025 di nuoto, in corso a Singapore, grazie al secondo crono assoluto delle semifinali. L’azzurro, soddisfatto del tempo ottenuto, ha commentato la gara odierna ai microfoni di Rai 2 HD.

La determinazione dell’italiano in vista della finale di domani: “Oggi pomeriggio non avevo nessun altro obiettivo, solo entrare in finale, l’ho fatto e va benissimo. C’è stato un po’ di peggioramento, ma nulla di importante. Domani sarà una bella finale, ho lavorato tanto, da un annetto, per stare bene qua, quindi domani ce la giocheremo con tutti“.

L’azzurro è conscio delle proprie possibilità: “Avevo abbastanza margine dopo stamattina, però stamattina ci tenevo a sbloccare subito la mia condizione, quindi so che posso valere meno, e domani ce la giocheremo. Le finali dei 50 rana sono sempre molto tirate, basta un niente per arrivare settimo, o secondo, o primo. Io faccio la mia gara, penso a me, e poi vediamo cosa esce“.