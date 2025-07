SIAMO FORTI ANCHE NEL LACROSSE! Italia mai così in alto: strapazza la Cechia e vola in semifinale agli Europei!

Una nuova pagina di storia dello sport tricolore è stata scritta. Un sport poco noto al grande pubblico si affaccia di prepotenza a livelli impensabili fino a pochi anni. Una piacevole novità risplende nel panorama tricolore, con tutte le potenzialità per sognare in grande. L’Italia è forte anche nel lacrosse e si qualifica in maniera perentoria alle semifinali degli Europei maschili in corso di svolgimento a Breslavia (Polonia).

Prima della pandemia il Bel Paese era ben lontano dagli eventi che contano, oggi è entrato di prepotenza tra le migliori quattro realtà del Vecchio Continente: dopo il nono posto ai Mondiali 2023 e facendo leva sullo status di testa di serie acquisito per questa manifestazione, gli azzurri hanno dominato il proprio girone travolgendo Grecia, Francia, Danimarca, Slovacchia e oggi hanno giganteggiato in maniera nitida contro la Cechia nei quarti di finale.

L’Italia ha dettato legge con lo schiacciante punteggio di 18-9, rispettando il pronostico della vigilia e proseguendo così la propria avventura sui prati polacchi. Con questo risultato, inoltre, la nostra Nazionale ha staccato il biglietto anche per i Mondiali che si disputeranno nel 2027 in Giappone. Va ricordato che si sta giocando con il format “field” e non nel “sixes”, la specialità con cui il lacrosse sarà protagonista alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Gli azzurri sono partiti a razzo, firmando un perentorio parziale di 6-0 nei primi quindici minuti di gioco: tripletta del mattatore John Camillo Piatelli, doppietta di Ryan Richard Bell e marcatura di Matteo Giovanni Corsi per mettere subito in chiaro le cose. A quel punto è iniziato un botta e risposta (8-3), poi l’Italia ha marcato un altro parziale di 4-0 con le stoccate di Bell, Brian Christopher Piatelli, Mitchell Zulian e John Camillo Piatelli per il 12-3 dopo trentuno minuto di gioco.

L’affondo che ha completato l’opera è stato messo in scena da Bell, autore di una tripletta tra il 35′ e il 43′, accompagnato da un sigillo di Tiberiu Gabriel Sirbu per il 15-5. Finale di totale amministrazione, i cechi hanno il loro momento di gloria con il tris di Tomas Knotek ma ormai è troppo tardi e l’Italia si invola verso la semifinale, dove attende la vincente del confronto tra Germania e Irlanda (i tedeschi sono favoriti). L’altra semifinale sarà tra Inghilterra e Israele, finaliste dell’ultima edizione e grandi favorite della vigilia.