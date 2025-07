SI RIALZA LA TESTA! Il fioretto femminile si scuote ai Mondiali: Anna Cristino e Martina Favaretto in semifinale!

Il fioretto femminile non tradisce le aspettative e regala due medaglie sicure all’Italia ai Mondiali di Tbilisi. Martina Favaretto ed Anna Cristino hanno conquistato l’accesso alla semifinale iridata e sono certe di essere sul podio. Si tratta della seconda medaglia individuale di Favaretto ai Mondiali, mentre per Cristino è la prima della carriera.

Favaretto è stata abbastanza un rullo compressore, partendo già dal primo turno contro l’israeliana Druck, battuta nettamente per 15-5. Nei sedicesimi c’è stato forse l’assalto più complicato, vincendo 14-9 contro la francese Blaze. Negli ottavi un clamoroso 15-2 contro la giapponese Tsuji, mentre nei quarti il 15-5 all’altra nipponica Ueno, per una vittoria che ha aperto così la strada del podio alla veneta.

Un cammino fantastico quello di Cristino. La nativa di Torino ha superato al primo assalto per 15-3 la svedese Schreiber, poi il 15-13 contro l’ucraina Poloziuk nei sedicesimi. Clamorosa la vittoria negli ottavi di finale contro l’americana Scruggs per 15-3, mentre nei quarti un bellissimo assalto sulla canadese Harvey per 10-8.

Favaretto affronterà in semifinale l’americana Lee Kiefer in quello che è forse l’assalto più atteso della giornata tra le due grandi favorite della vigilia. La statunitense, però, ha rischiato di uscire per mano di Martina Batini, che esce dai Mondiali con un enorme rimpianto, visto che era nettamente avanti contro Kiefer, prima di subire la rimonta e perdere 15-13.

Per Cristino, invece, ci sarà lo scontro con la francese Pauline Ranvier, che ha battuto nei quarti di finale all’ultima stoccata la canadese Jessica Zi Jia Guo per 15-14. La transalpina aveva in precedenza fermato il cammino di Arianna Errigo negli ottavi di finale, vincendo nettamente l’assalto per 15-4.