SEMPRE PIÙ IN ALTO! L’Italia batte la quotata Irlanda ed è in finale per la prima volta agli Europei di lacrosse!

Stiamo sognando a occhi aperti, stiamo vivendo una magia di rara bellezza, siamo stupefatti e sbalorditi per una pagina di storia che si scrive e riscrive di giorno in giorno. Dopo essere approdata tra le quattro grandi del Vecchio Continente per la prima volta, l’Italia ha saputo gettare il cuore oltre l’ostacolo e si è qualificata alla finale degli Europei 2025 di lacrosse maschile (specialità field, dunque non il sixes che sarà protagonista alle Olimpiadi di Los Angeles 2028).

Fino a poche stagioni fa la nostra Nazionale era un minuscolo puntino nel panorama internazionale e non aveva le potenzialità per sedersi al tavolo delle grandi, poi una crescita perentoria passata dal nono posto ai Mondiali 2023 (terza realtà europea) ci ha condotto fino a questo risultato sui prati di Breslavia (Polonia), dove gli azzurri hanno saputo battere l’Irlanda con il punteggio di 10-8. Sì, siamo forti anche in questo sport poco conosciuto al grande pubblico, ma nato più di mille anni fa su idea dei nativi d’America.

Si trattava di un match durissimo contro un’avversaria di grande tradizione e rango, abituata a certi contesti. L’Italia ha saputo tenere botta con grande disinvoltura, è riemersa da un pericoloso 1-3, ha chiuso la prima parte di incontro in parità (5-5) e poi ha piazzato un break micidiale nella terza frazione valso il 7-5 che ha minato le certezze degli anglosassoni e ha spedito in paradiso i nostri portacolori.

La medaglia è garantita, il pass per i Mondiali 2027 era in tasca già da ieri, ma ora l’appetito vien mangiando e si spera nell’apoteosi totale: l’atto conclusivo andrà in scena sabato 19 luglio, l’avversario uscirà dal confronto tra l’Inghilterra (detentrice del titolo) e Israele, ovvero le due realtà di riferimento in campo europeo.

L’Italia è passata in vantaggio dopo 45 secondi con Mitchell Zulian, ma poi l’Irlanda ha ribaltato la situazione e si è issata sul 3-1 dopo undici minuti con Aidan Dempsey e una doppietta di Conor Foley. Gli azzurri hanno tenuto mentalmente, hanno pareggiato i conti con una micidiale doppietta di John Camillo Piatelli e al 17′ sono passati in vantaggio con la stoccata di Matteo Giovanni Corsi. Foley replica, poi il botta e risposta tra Piateli e Brosnan per il pareggio a metà incontro (5-5).

In avvio del terzo quadro sono le marcature di Brian Christopher Piatelli e Ryan Richard Bell a valere l’allungo (7-5), Horan ha accorciato le distanze ma poi tra il 54′ e il 59′ gli azzurri dilagano con Brian Christopher Piatelli, Corsi e John Camillo Piatelli (10-6), rendendo inutili le segnature finali di Dempsey.