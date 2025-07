Scherma: Viale, Passaro e Mormile superano le qualificazioni della sciabola ai Mondiali

Come nella spada maschile, anche la sciabola femminile azzurra piazza il poker nel tabellone principale della gara individuale, in programma nella giornata di domani. Michela Battiston era già qualificata grazie alla sua posizione nel ranking mondiale e a lei si sono aggiunte Mariella Viale, Eloisa Passaro e Chiara Mormile.

Eloisa Passaro e Mariella Viale hanno staccato il biglietto già dopo la fase a gironi. Passaro ha concluso con cinque vittorie in altrettanti assalti, mentre Viale ha perso un solo assalto, ma le sono bastate le cinque vittorie ottenute.

Fase a gironi, invece, complicata per Chiara Mormile, che ha chiuso con tre vittorie e tre sconfitte. L’azzurra è stata così costretta ad affrontare gli assalti preliminari, dove ha battuto l’uzbeka Zaynab Dayibekova con il punteggio di 15-12, qualificandosi per il tabellone principale.

La medaglia sembra sinceramente complicata per le sciabolatrici azzurre, che non sono tra le favorite. Il non avere la minima pressione, però, può aiutarle a vivere serenamente questa rassegna iridata, magari diventando le sorprese di giornata.