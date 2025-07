Scherma, Mondiali 2025: le favorite della sciabola femminile. Da Emura a Noutcha, ma attenzione al ritorno delle russe

Proprio come nella prova maschile, pronostico apertissimo anche nella sciabola femminile ai Mondiali di scherma, che cominceranno la prossima settimana a Tbilisi. Sarà una gara decisamente aperta e con anche possibili incognite dovute ad alcuni clamorosi ritorni in pedana che analizzeremo più avanti. La principale favorita è la giapponese Misaki Emura, numero uno del ranking mondiale e campionessa asiatica in carica, che ha trionfato in questa stagione più volte tra Coppa del Mondo e Grand Prix.

Si resta sempre nel continente asiatico per le primissime rivali di Emura, come la sudcoreana Jeon Hayoung, che occupa anche la seconda posizione nel ranking mondiale. Attenzione anche alle connazionali Choi Sebin e Kim Jeongmi.

Ovviamente la neo campionessa europea, la francese Sarah Noutcha, si mette in primissima fila per la conquista del titolo mondiale e con lei anche la compagna di squadra Sara Balzer. Fari puntati anche sulla bulgara Yoana Ilieva, sulle greche Despina Georgiadou e Theodora Gkountoura, sulle spagnole Lucia Martin-Portugues e Araceli Navarro.

Si parlava di ritorni eccellenti e si faceva riferimento alla clamorosa apertura della FIE proprio per i Mondiali alle russe Sofya Velikaya, Yana Egorian e Olga Nikitina. Un rientro alle competizioni che può far saltare ogni tipo di gerarchia, visto che si fa riferimento a tre atlete dal palmares decisamente importante e che, prima della sospensione della Russia, erano ai vertici della sciabola.

Non ci sono azzurre tra le favorite ad una medaglia, ma sicuramente le sciabolatrici italiane possono provare a recitare un ruolo da outsider, sperando di vivere la giornata perfetta. Michela Battiston e Chiara Mormile ci sono già riuscite in Coppa del Mondo e poi c’è l’imprevedibile Mariella Viale, che ha già stupito ai Mondiali con una prestazione decisamente importante e che proverà a sognare anche ai Mondiali.