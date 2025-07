Scherma, Mondiali 2025: le favorite del fioretto femminile. Tutte contro Favaretto, Favaretto contro tutte

La manifestazione iridata di scherma di Tbilisi 2025 assegnerà il titolo del fioretto femminile per la sessantaseiesima volta nella storia. La campionessa in carica è l’italiana Alice Volpi, che a Milano 2023 capitanò un’autentica apoteosi azzurra, superando in finale Arianna Errigo, con la terza fiorettista tricolore Martina Favaretto a fregiarsi del bronzo assieme alla statunitense Lee Kiefer.

Kiefer che, invece, ha trionfato ai Giochi olimpici di Parigi 2024 sconfiggendo nell’assalto conclusivo la sorprendente connazionale Lauren Scruggs. Il podio, tutto nordamericano, è stato completato dalla canadese Eleanor Harvey con la già citata Volpi a doversi accontentare della prestigiosa, ma amara, quarta piazza.

Volgendo lo sguardo al 2024-25, si evince come Favaretto spicchi sul resto del mondo, avendo vinto ben quattro delle otto tappe di carattere globale disputatesi. Gli altri successi sono stati appannaggio di Harvey, della giovanissima americana Jaelyn Liu, dell’azzurra Elena Tangherlini e della nipponica Komaki Kikuchi.

Sempre in tema di Giappone, guai a sottovalutare Yuka Ueno, mentre l’Italia ha una profondità di movimento tale da aver visto anche Anna Cristino e Martina Batini salire sul podio. Come sempre, qualche azzurra che sarebbe seria pretendente alle medaglie iridate, non è neppure stata convocata a causa dei limiti legati al contingente.