Scherma, Mondiali 2025: i tabelloni degli azzurri nelle gare a squadre di fioretto femminile e sciabola maschile

I Mondiali di scherma proseguono a Tbilisi ed oggi si assegnano le medaglie nelle prove a squadre di fioretto femminile e sciabola maschile. In casa Italia c’è ovviamente grande attesa per le fiorettiste (Martina Favaretto, Arianna Errigo, Anna Cristino, Alice Volpi), che sono tra le favorite per la vittoria insieme agli Stati Uniti; mentre gli sciabolatori (Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri) possono recitare il ruolo degli outsider e puntare alla medaglia.

Le azzurre del fioretto non hanno dovuto scendere ieri in pedana per il turno dei sedicesimi, visto che erano già qualificate per gli ottavi di finale, dove affronteranno la Romania. Lo sguardo è già ovviamente rivolto al quarto di finale (vincente di Russia-Ucraina) e poi all’eventuale semifinale contro la Francia.

La parte bassa del tabellone è quella presidiata soprattutto dagli Stati Uniti. Le americane non dovrebbero avere troppi problemi prima con la Germania e poi nei quarti contro la Polonia. In semifinale Kiefer e compagne aspettano con ogni probabilità una tra Giappone e Cina.

Gli sciabolatori inizieranno il loro cammino quest’oggi contro la Germania. Una sfida ostica e che gli azzurri non devono assolutamente sottovalutare. In caso di vittoria ci sarebbe un quarto di finale contro la vincente di Stati Uniti e Polonia, con gli americani sicuramente favoriti. Un’eventuale successo nei quarti, all’Italia si aprirebbero le porte di una semifinale quasi sicuramente contro la fortissima Corea del Sud.

Nella parte bassa del tabellone Francia e Ungheria sono le accreditate a raggiungere la semifinale, ma le insidie non mancano. I francesi potrebbero trovarsi la Russia nei quarti di finale, mentre i magiari se la vedranno con i padroni di casa agli ottavi e c’è anche un Egitto ai quarti che nasconde molti pericoli.