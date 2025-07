Scherma, Mondiali 2025: i tabelloni degli azzurri nella spada maschile e nella sciabola femminile

Si concludono oggi le prove individuali ai Mondiali di scherma di Tbilisi. Si assegneranno, infatti, le medaglie nella sciabola femminile e nella spada maschile. Andiamo a vedere gli accoppiamenti e i tabelloni degli azzurri.

Nel primo quadrante è presente Eloisa Passaro, che comincia il suo cammino con l’azera Sabina Karimova. In caso di vittoria ecco la sfida con la coreana Choi. Una zona di tabellone che vede la presenza della coreana Jeon, numero uno del tabellone, ma anche quella delle spagnole Araceli Navarro e Lucia Martin Portugues, che al secondo turno potrebbe scontrarsi addirittura con una tra l’ungherese Liza Pusztai e la rientrante russa Yana Egorian. Il secondo quadrante, invece è presidiato dalla greca Despina Georgiadou, che potrebbe arrivare abbastanza agevolmente ai quarti. Per l’Italia c’è l’esordiente Mariella Viale, che potrebbe trovare al secondo turno la bulgara Ioana Ilieva, quarta testa di serie. In caso di vittoria si potrebbe aprire un bel corridoio.

Nel terzo quadrante sono presenti la francese Sarah Noutcha, campionessa in carica, e l’ungherese Luca Szucs, che sulla carta sono le favorite per raggiungere i quarti di finale, anche se la magiara potrebbe trovare agli ottavi la greca Theodora Gkountoura. Nell’ultimo quadrante ci sono le altre due azzurre Chiara Mormile e Michela Battiston, che potrebbero incrociarsi agli ottavi, ma soprattutto Mormile ha un esordio durissimo con la francese Sara Balzer. Una zona di tabellone dove è ben presente forse la principale favorita, la giapponese Misaki Emura. Attenzione però alla russa Olga Nikitina e all’ucraina Komashchuck, che potrebbero scontrarsi al secondo turno.

Passando alla spada maschile il primo quadrante è tutto a tinte giapponesi, visto il possibile quarto di finale tra Koki Kano e Akira Komata, rispettivamente testa di serie numero uno e otto del seeding. Ci sarà anche Valerio Cuomo, che affronterà al primo turno un altro giapponese, Ryu Matsumoto e poi eventuale sfida con il venezuelano Limardo Gascon. La parte alta del tabellone è tutta per i giapponesi, visto chenel secondo quadrante ci sarà anche Masaru Yamada, con un possibile quarto di finale contro il kazako Kurbanov, ma quest’ultimo dovrà cominciare con il sudocoreano Park Sangyoung, campione olimpico nel 2016.

Nel terzo quadrante c’è Davide Di Veroli, che resta la punta di diamante della squadra azzurra. Dopo l’esordio con lo svizzero Hadrien Favre, il vero pericolo si presenta agli ottavi di finale contro il ceco Jakob Jurka. Una zona di tabellone in cui c’è l’ungherese Gergely Siklosi, che dovrebbe essere l’avversario del romano in vista della semifinale. Ultima parte di tabellone con Matteo Galassi e Andrea Santarelli, che si spera possano incrociarsi in un quarto tutto azzurro proprio come nella semifinale degli ultimi euroopei. Le teste di serie più altre sono il belga Neysser Loyola e l’egiziano Mohamed Elsayed. Tante sfide insidiose, ma comunque alla portata dei due italiani.