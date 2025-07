Scherma, Mondiali 2025: i tabelloni degli azzurri nel fioretto femminile e nella sciabola maschile

Tornano le medaglie ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Tbilisi. C’è grande attesa per gli assalti della prova individuale di fioretto femminile e sciabola maschile. L’Italia vuole assolutamente cancellare lo zero nel medagliere. Andiamo ad analizzare i due tabelloni per scoprire il percorso degli azzurri.

Analizzando il tabellone femminile, la prima cosa che balza all’occhio in chiave Italia è che sicuramente non ci saranno derby azzurri almeno fino alle semifinali. Nel primo quadrante le principali favorite sono la canadese Eleanor Harvey ed Anna Cristino. Per l’azzurra attenzione agli ottavi di finale con una possibile sfida impegnativa contro Lauren Scruggs. La speranza è quella di vedere Cristino contro Arianna Errigo in semifinale, visto che la lombarda è presente nel secondo quadrante. Dopo un comodo esordio contro la brasiliana Beatriz Bulcao, però, c’è un possibile secondo turno contro la russa Marta Martyanova. Nei quarti Errigo potrebbe affrontare la francese Pauline Ranvier.

Martina Favaretto torna in pedana dopo l’infortunio che le ha fatto saltare gli Europei e sarà nel terzo quadrante. L’azzurra è la favorita per raggiungere la semifinale, ma prima dovrà passare da un secondo turno insidioso contro la francese Anita Blaze o l’ucraina Dariia Myroniuk . Poi un possibile doppio scontro giapponese, agli ottavi contro Sumire Tsujie e nei quarti con Yuka Ueno. Eventuale super sfida per Favaretto in semifinale contro l’americana Lee Kiefer, che presiede l’ultimo quadrante. Qui è presente anche Martina Batini, che non ha un brutto tabellone e potrebbe proprio essere l’avversaria dell’americana nei quarti.

Passando al tabellone della sciabola maschile, nel primo quadrante si trova subito un azzurro ed è Pietro Torre, che comincerà il suo cammino con il canadese Fares Arfa. Questa zona è presieduta dal tunisino Fares Ferjani, che potrebbe affrontare il quarto di finale o con il cinese Shen Chenpeng o con il tedesco Matyas Szabo. Questa gara di sciabola è attesissima da tutto il pubblico di casa visto che Sandro Bazadze è tra i grandi favoriti per la medaglia d’oro. Il georgiano presiede il secondo quadrante e sulla carta lo attende un quarto eccezionale con il sudcoreano Park Sangwon.

Il terzo quadrante è quello che vede l’americano Colin Heathcock ed il francese Jean-Philippe Patrice come i principali favoriti, ma attenzione alla presenza del rientrante russo Kamil Ibragimov, che torna in gara proprio ai Mondiali. Il quarto quadrante è quello “azzurro” visto che si trovano Luca Curatoli, Michele Gallo e Matteo Neri. Ci possono anche essere una serie di derby, come quello al secondo turno tra Curatoli e Neri e poi agli ottavi tra Curatoli e Gallo. Nell’eventuale corsa alla semifinale, però, ci sono ostacoli durissimi come il francese Sebastien Patrice, l’eterno ungherese Aron Szilagyi ed il fortissimo sudcoreano Do Geyongdong.

IL TABELLONE DEL FIORETTO FEMMINILE

IL TABELLONE DELLA SCIABOLA MASCHILE