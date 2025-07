Scherma, Mondiali 2025: i favoriti della sciabola maschile. Bazadze sogna in casa. Coreani e francesi fanno paura

La prossima settimana Tbilisi sarà il centro della scherma mondiale. La capitale della Georgia infatti ospiterà la rassegna iridata per la prima volta nella sua storia e non c’è alcun dubbio che tutti i tifosi georgiani attendono con trepidazione la prova individuale della sciabola maschile, dove il loro connazionale Sandro Bazadze è tra i grandissimi favoriti per la medaglia d’oro. Sarebbe un titolo storico per la Georgia e per lo stesso Bazadze, che in carriera vanta un bronzo nel 2022 ed un argento nel 2023 ai Mondiali e dunque vorrebbe assolutamente questo primo oro.

La concorrenza, però, è davvero elevatissima, partendo soprattutto da una Corea del Sud, che si presenta ai nastri di partenza con un quartetto che fa davvero pausa. A guidare la pattuglia sudcoreana c’è il neo campione asiatico Do Gyeongdong, ma assolutamente sono in lotta per una medaglia anche Ha Hansol, Lim Jae Yoon e ovviamente Park Sangwon.

Dalla Corea del Sud ad un’altra potenza della sciabola mondiale come la Francia, che sogna anche lei in grande con il campione europeo Remi Garrigue, il numero uno del ranking mondiale Sebastien Patrice, il bronzo europeo Jean-Philippe Patrice e un altro elemento di grandissimo valore come Maxime Pianfetti.

Tra i favoriti non può non rientrare una leggenda come l’ungherese Aaron Szilagyi, ma anche il tunisino Fares Ferjani, l’americano Colin Heathcock ed il cinese Sheng Chenpeng. La sciabola maschile si conferma davvero un’arma dove fare pronostici è davvero molto difficile.

E l’Italia? Gli azzurri proveranno a piazzare il colpo, ma dovranno vivere la giornata perfetta. Sicuramente Luca Curatoli e Michele Gallo hanno le qualità per provare a spingersi sul podio mondiale, già comunque raggiunto in questa stagione negli appuntamenti di Coppa del Mondo. Curatoli vanta un bronzo individuale nel 2019, mentre per Gallo sarebbe la prima medaglia individuale in un Mondiale.