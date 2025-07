Scherma, Mondiali 2025: i favoriti del fioretto maschile. Poker d’assi azzurro in cerca dell’oro

I Mondiali di scherma di Tbilisi 2025 assegneranno titolo iridato nel fioretto maschile per la sessantottesima volta nella storia. Il campione in carica è l’italiano Tommaso Marini, che a Milano, due anni fa, sconfisse in finale l’americano Nick Itkin. In semifinale, dunque sul podio, giunsero anche il francese Enzo Lefort e il giapponese Kyosuke Matsuyama.

L’ultima competizione con medaglie in palio, i Giochi olimpici di Parigi 2024, si è invece risolta con il trionfo dello schermidore di Hong Kong Cheung Ka Long, che in una controversa finale ha battuto l’azzurro Filippo Macchi. Bronzo per il già citato Itkin, mentre concluse al quarto posto il nipponico Kazuki Iimura.

Per quanto riguarda la stagione corrente, le otto competizioni di primo livello di carattere globale (Grand Prix e Coppa del Mondo) hanno visto sei vincitori diversi. Fra di essi i fiorettisti tricolore Marini e Macchi. In casa Italia due successi anche per Alessio Foconi, il quale è stato l’unico assieme allo statunitense Alexander Massialas a imporsi in più di una tappa. Affermazione singola anche per l’azzurro Guillaume Bianchi e l’hongkonghese di scorta Ryan Choi.

Non ha mai primeggiato, ma si è proposto ben quattro volte sul podio l’esperto ceco Alexander Choupenitch. Tra i possibili outsider occhio anche allo spagnolo Carlos Llavador, all’americano Bryce Louie e al giovanissimo egiziano Abdelbaraham Tolba.