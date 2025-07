Scherma, l’Italia spazza via la Francia e approda in finale nel fioretto maschile ai Mondiali

L’Italia vivrà la sua prima finale per la medaglia d’oro ai Mondiali di Tbilisi. I fiorettisti azzurri non deludono le aspettative e disputeranno l’ultimo atto della prova a squadre. Il quartetto composto da Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi ed Alessio Foconi ha sconfitto nettamente in semifinale la Francia con il punteggio di 45-30.

Una sfida a senso unico da parte degli azzurri, che hanno allungato fin dai primi tre assalti (15-8). Un vantaggio che l’Italia ha poi amministrato con facilità assalto dopo assalto, arrivando sul +8 (30-22) a tre assalti dal termine. Gli azzurri hanno poi completato l’opera, chiudendo sul 45-30.

Il cammino dell’Italia era partito già nella giornata di ieri con il successo comodissimo sulla Croazia per 45-30. Oggi agli ottavi gli azzurri hanno poi battuto Singapore per 45-20. Nei quarti poi un’altra comoda vittoria contro la Polonia per 45-31.

In finale ci sarà la sfida attesissima con gli Stati Uniti. Gli americani sono riusciti a rimontare nella semifinale contro l’Ungheria, vincendo con il punteggio di 45-39. Appuntamento intorno alle 18 italiane.