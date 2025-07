Scherma, l’Italia ha vinto tre Coppe del Mondo! Squadre azzurre in trionfo dopo i Mondiali

La stagione internazionale della scherma si è conclusa con i Mondiali di Tbilisi e i risultati fatti registrare nella capitale della Georgia hanno contribuito alla classifica della Coppa del Mondo. Il massimo circuito internazionale itinerante non tiene in considerazione soltanto nelle prestazioni firmate nelle varie tappe in giro per il Pianeta, ma valuta anche i riscontri della rassegna iridata e delle varie manifestazioni continentali.

L’Italia ha così vinto tre Coppe del Mondo (su dodici, sei individuali e sei di squadra), frutto della grande continuità delle varie formazioni tricolore. Tripletta nel fioretto maschile: dopo aver vinto Europei e Mondiali, arriva anche la Coppa del Mondo per Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi. Dopo l’oro europeo e il bronzo mondiale arriva la Coppa del Mondo per il fioretto femminile, mentre la squadra di spada femminile ha confermato il primato in graduatoria conseguito già lo scorso anno dopo il trionfo alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Sciabola maschile terza dopo l’apoteosi iridata (dietro a Ungheria e Francia), spada maschile quarta nella graduatoria dominata dal Giappone, settima la sciabola femminile. Non si registrano vittorie a livello individuale, ma sono arrivati tre podi: Martina Favaretto seconda nel fioretto, Tommaso Marini terzo nel fioretto, Giulia Rizzi terza nella spada.

CLASSIFICHE COPPA DEL MONDO SCHERMA

Fioretto femminile a squadre

1. Italia

2. Stati Uniti

3. Francia

Fioretto maschile a squadre

1. Italia

2. Stati Uniti

3. Giappone

Spada femminile a squadre

1. Italia

2. Francia

3. Corea del Sud

Spada maschile a squadre

1. Giappone

2. Ungheria

3. Francia

4. Italia

Sciabola femminile a squadre

1. Francia

2. Corea del Sud

3. Giappone

7. Italia

Sciabola maschile a squadre

1. Ungheria

2. Francia

3. Italia

Fioretto femminile individuale

1. Lee Kiefer (Stati Uniti)

2. Martina Favaretto (Italia)

3. Eleanor Harvey (Canada)

4. Anna Cristino (Italia)

6. Arianna Errigo (Italia)

7. Martina Batini (Italia)

Fioretto maschile individuale

1. Chun Yin Ryan Choi (Hong Kong)

2. Alexander Massialas (Stati Uniti)

3. Tommaso Marini (Italia)

4. Guillaume Bianchi (Italia)

6. Filippo Macchi (Italia)

Spada femminile individuale

1. Sera Song (Corea del Sud)

2. Katrina Lehis (Estonia)

3. Giulia Rizzi (Italia)

8. Alberta Santuccio (Italia)

9. Sara Maria Kowalczyk (Italia)

Spada maschile individuale

1. Gergely Siklosi (Ungheria)

2. Masaru Yamada (Giappone)

3. Koki Kano (Giappone)

4. Davide Di Veroli (Italia)

8. Matteo Galassi (Italia)

Sciabola femminile individuale

1. Misaki Emura (Giappone)

2. Yoana Ilieva (Bulgaria)

3. Sarah Noutcha (Francia)

8. Michela Battiston (Italia)

Sciabola maschile individuale

1. Jean Philippe Patrice (Francia)

2. Sandro Bazadze (Georgia)

3. Sebastien Patrice (Francia)

4. Luca Curatoli (Italia)

10. Michele Gallo (Italia)