Scherma, l’Italia conquista altre due medaglie alle Universiadi 2025

Altre due medaglie per la scherma italiana alle Universiadi 2025 in corso di svolgimento in Germania ad Essen. Quest’oggi sono arrivati l’argento delle fiorettiste (Giulia Amore, Aurora Grandis, Irene Bertini e Carlotta Ferrari) ed il bronzo degli spadisti (Nicolò Del Contrasto, Simone Mencarelli, Fabrizio Di Marco e Fabrizio Cuomo).

Le fiorettiste si sono fermate in finale contro la Corea del Sud, che ha dominato la sfida per l’oro con il punteggio di 45-26. In semifinale le azzurre avevano sconfitto il Giappone per 45-34, con le nipponiche si sono prese il bronzo, battendo la Francia nella finalina per 45-37.

Nella spada maschile l’Italia si è fermata in semifinale contro il Giappone con il punteggio di 45-38. Gli azzurri si sono presi comunque il bronzo, andando a battere la Francia per 45-34. Nella finale per l’oro sfida pazzesca tra Giappone ed Ungheria, con gli asiatici che si sono imposti all’ultima stoccata per 45-44.

Domani sono in programma le prove a squadre di fioretto maschile (Damiano Di Veroli, Giulio Lombardi, Tommaso Martini e Federico Pistorio) e sciabola femminile (Michela Landi, Benedetta Fusetti, Claudia Rotili e Alessia Di Carlo). L’Italia ha già vinto 8 medaglie, eguagliando il risultato ottenuto due anni fa a Chengdu, in Cina.