Scherma, gli ultimi ori dei Mondiali vanno a Giappone e Francia. Italia senza medaglie

Cala il sipario sui Mondiali di scherma a Tbilisi con l’assegnazione delle ultime medaglie. Nella spada maschile il Giappone ha confermato il pronostico della vigilia, con il campione individuale Koki Kano che ha trascinato la sua squadra alla vittoria. I nipponici si sono presi la medaglia d’oro, battendo l’Ungheria con il punteggio di 45-35. La medaglia di bronzo è andata al Kazakistan, che ha sconfitto la Francia nella finalina per 45-31, con i kazaki che avevano sfiorato il colpo in semifinale, perdendo solamente all’ultima stoccata per 42-41 contro il Giappone.

Nella sciabola femminile, invece, è arrivato l’oro che ha permesso alla Francia di vincere il medagliere di questa rassegna iridata. Le transalpine si sono imposte nell’ultimo atto contro la Corea del Sud per 45-37. Medaglia di bronzo per l’Ungheria, che ha superato il Giappone con un perentorio 45-34.

L’Italia ha concluso senza medaglie quest’oggi. Un’ultima giornata decisamente amara per i colori azzurri. Le sciabolatrici (Michela Battiston, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Mariella Viale) si sono arrese già agli ottavi di finale contro la Spagna per 45-42; mentre gli spadisti (Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Matteo Galassi e Gianpaolo Buzzacchino) si sono fermati nei quarti contro il Kazakistan per 45-43.

Sono sei le medaglie vinte dall’Italia in questi Mondiali di Tbilisi. Sicuramente spiccano i titoli mondiali conquistati nel fioretto maschile a squadre e nella sciabola maschile a squadre. I quattro bronzi sono poi arrivati dal fioretto femminile (Martina Favaretto ed Anna Cristino nell’individuale e poi anche con la suqadra) ed ancora nella sciabola maschile (Luca Curatoli).