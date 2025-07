Scherma, gli sciabolatori tornano in finale ai Mondiali. Sarà sfida per l’oro

Sette anni dopo l’Italia torna a disputare la finale per la medaglia d’oro nella prova a squadre di sciabola maschile ai Mondiali. Un risultato eccezionale quello del quartetto azzurro composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Matteo Neri, che sono già comunque certi di conquistare una medaglia e salire sul podio.

La strada per la medaglia iridata si è aperta con la bella vittoria in semifinale contro il Giappone. Un successo arrivato per 45-36 al termine di una sfida gestita benissimo dagli azzurri. L’Italia ha allungato sul +5 e poi sono arrivati i break decisivi di Gallo e Curatoli, che hanno inflitto 5-1 a Kokubo e 5-2 a Yoshida. Da quel momento gli azzurri hanno controllato e concluso per 45-36.

L’Italia aveva iniziato oggi dagli ottavi di finale con la vittoria sulla Germania per 45-39. Nei quarti di finale è saltata la sfida con gli Stati Uniti e gli azzurri si sono trovati ad affrontare una sorprendente Polonia, poi battuta per 45-28. A quel punto poi la vittoria contro il Giappone, che ha clamorosamente fermato nei quarti la Corea del Sud nel derby asiatico.

Adesso gli azzurri attendono di conoscere l’avversaria della finale, che verrà fuori dallo scontro tra Ungheria e Romania, con quest’ultima capace di eliminare ai quarti la Francia.