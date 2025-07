Scherma, fiorettisti d’oro alle Universiadi 2025. Bronzo per le sciabolatrici

L’Italia della scherma chiude le Universiadi 2025 in doppia cifra. Nell’ultima giornata di gare è arrivata anche la splendida medaglia d’oro dei fiorettisti nella prova a squadre. Il quartetto composto da Damiano Di Veroli, Giulio Lombardi, Tommaso Martini e Federico Pistorio è salito sul gradino più alto del podio.

Non è stata l’unica medaglia di oggi per l’Italia, visto che è arrivato anche il bronzo delle sciabolatrici. A centrare il podio è stato il quartetto composto da Michela Landi, Benedetta Fusetti, Claudia Rotili e Alessia Di Carlo.

I fiorettisti azzurri hanno davvero passeggiato nella finale per l’oro contro la Polonia, dominando con il punteggio di 45-20 in un ultimo atto totalmente a senso unico. Anche la semifinale è stata dominata dagli azzurri contro la Corea del Sud, vincendo per 45-28. I sudcoreani sono poi stati battuti nella finalina per il bronzo dal Giappone per 45-36.

Le sciabolatrici azzurre si sono fermate in semifinale contro la Corea del Sud con il punteggio di 45-38. Le asiatiche si sono poi imposte nella finale con l’oro contro la Francia al termine di una sfida molto combattuta per 45-43. Stesso medesimo punteggio anche nella finale per il bronzo, che ha visto l’Italia battere l’Ungheria.