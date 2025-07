Scherma: doppio argento alle Universiadi con le spadiste e gli sciabolatori

Nuovo giorno, nuove medaglie per la Nazionale italiana di scherma impegnata alle Universiadi 2025, rassegna in fase di svolgimento per questa edizione in Germania, precisamente presso l’area di Rhine-Ruhr. Dopo l’oro di Damiano Di Veroli e il bronzo di Tommaso Martini nel fioretto maschile, oggi le squadre di sciabola maschile e di spada femminile hanno ottenuto rispettivamente due argenti, contribuendo ancora ad aumentare il bottino del medagliere.

Buona la partenza di Vittoria Siletti, Eleonora Orso, Carola Maccagno ed Elena Ferracuti, abili a sconfiggere per 35-28 l’Estonia, per poi regolare ai quarti la Germania, arginandola per 45-21. Benissimo anche la semifinale, dove la formazione tricolore ha messo K.O la Svizzera per 45-32, approdando così in una finale molto ostica contro la Francia, in cui ha cercato di tenere botta rimanendo punto a punto, vedendo poi scappare le transalpine con un parziale di 8-0, svantaggio non più recuperato malgrado un tentativo eroico di rimonta terminato sul 34-37.

Il team di sciabola composto da Edoardo Reale, Cosimo Bertini, Mattia Rea e Marco Mastrullo ha cominciato il proprio cammino invece battendo gli Stati Uniti per 45-27, approdando così ai quarti, dove ha superato la Polonia per 45-50 dopo una bella battaglia. Più agevole la semifinale, in cui i nostri ragazzi si sono imposti per 45-29 sull’Ungheria.

Poi, nell’ultimo atto, nella sfida con la Corea del Sud i portacolori sono riusciti ad intavolare un match equilibrato nella prima fase, arrivando anche a passare in vantaggio portandosi avanti di una stoccata sul 21-20, salvo però subire l’arrembaggio asiatico che, con un break di cinque punti, hanno indirizzato pian piano l’assalto fino al 34-45 finale.