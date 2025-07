Scherma, Aurora Grandis si tinge d’oro alle Universiadi! Ferrari sul podio nel fioretto

Aurora Grandis ha dettato legge nella prova di fioretto individuale che ha animato la seconda giornata di gare per la scherma alle Universiadi, competizione multisportiva riservata agli atleti iscritti agli Atenei di tutto il mondo. L’azzurra ha conquistato la medaglia d’oro in maniera perentoria, travolgendo la sudcoreana Byeoli Mo per 15-11 nella finale per il titolo, dopo essersi imposta con il medesimo risultato nel derby con Carlotta Ferrari (ottimo bronzo come la francese Esther Bonny).

In precedenza la nostra portacolori aveva avuto la meglio nell’ordine sull’ungherese Maria Nekifor (15-10), sull’armena Daria Malysheva (15-5) e sulla giapponese Ayano Iimura (15-4). Irene Bertini e Giulia Amore si sono fermate ai quarti di finale, perdendo rispettivamente contro Mo all’ultima stoccata e contro Ferrari per 15-6 sulla pedana di Essen (Germania).

Nella spada maschile, invece, Dmitrii Shvelidze si è imposto regolando l’ungherese Soma Somody in finale per 15-12, bronzi ai colli dello svizzero Sven Vineis e di Kirill Gurov. Poca fortuna per gli italiani: Fabrizio Cuomo ha perso al primo turno contro il kazako Kiril Pavlov per 15-14, Fabrizio Di Marco ha ceduto all’esordio all’ultima stoccata contro Nicolò Del Contrasto che successivamente ha perso agli ottavi contro il poi vincitore Shvelidze, Simone Mencarelli ha ceduto agli ottavi contro il poi argento Somody per 15-13.