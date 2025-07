Scherma, Anna Cristino e Martina Favaretto sul gradino più basso del podio ai Mondiali. Oro a Lee Kiefer

Dopo due titoli olimpici consecutivi, Lee Kiefer riesce a sbloccarsi e a mettere in bacheca anche il primo oro iridato della carriera. La fiorettista americana sale sul gradino più alto del podio ai Mondiali di Tbilisi, dominando la finale con la francese Pauline Ranvier in un assalto a senso unico e chiuso con un perentorio 15-4.

Probabilmente la finale anticipata è stata quella con Martina Favaretto in semifinale, visto che si affrontano le migliori due della stagione. A spuntarla è stata la statunitense, che si è imposta per 15-10, sfruttando una partenza lanciata nell’assalto e con la veneta sempre costretta ad inseguire. Per Favaretto è la seconda medaglia individuale della carriera ai Mondiali, dopo il bronzo conquistato nel 2023 a Milano.

Prima volta, invece, sul podio iridato per una bravissima Anna Cristino, che suggella una stagione veramente eccezionale a livello individuale e che l’ha vista definitivamente esplodere a livello internazionale. La nativa di Torino si è arresa in semifinale a Ranvier per 15-11, ma fatale è stato il break di 10-2 della transalpina dal 7-3 in favore dell’azzurra.

Lee Kiefer ha seriamente rischiato di non arrivare nemmeno a medaglia, visto che nei quarti di finale è stata protagonista di una rimonta clamorosa contro Martina Batini. La pisana era in vantaggio per 11-4, prima di subire il recupero della neo campionessa del mondo, che si è imposta per 15-13.

Eliminazione, invece, agli ottavi di finale per Arianna Errigo, che si è arresa all’altra finalista di giornata. La lombarda è andata totalmente in tilt contro Pauline Ranvier, perdendo nettamente il suo assalto per 15-4.