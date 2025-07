Scacchi: lo stato dell’arte a metà 2025 da Carlsen ai grandi tornei

Ripercorriamo quanto accaduto fino ad ora nel 2025 negli scacchi a livello internazionale. Sono stati sei mesi particolarmente intensi su tutta la liena, e non solo sulla scacchiera. Questo anche in virtù della piuttosto lunga disputa tra la Freestyle Chess e la FIDE, cioè alla fine dei conti tra lo stesso Magnus Carlsen e la federazione internazionale: tutto sembra essersi “calmato” a metà febbraio passando da un mutuo riconoscimento di coesistenza al fatto che il vincitore del Grand Slam Tour di Freestyle Chess (che, lo ricordiamo, riguarda gli scacchi con posizione iniziale diversa da quella normale: ce ne sono 960 possibili) si chiamerà Freestyle Chess Champion.

Fatta questa premessa, andiamo a ricordare l’andamento dell’agone nel 2025 attraverso i grandi tornei. Il Tata Steel Masters di Wijk aan Zee è stato vinto da Rameshbabu Praggnanandhaa davanti a Gukesh Dommaraju, per una doppietta indiana del celebre prodigio e del Campione del Mondo, e all’uzbeko Nodirbek Abdusattorov. All’atto pratico, la gioventù che avanza.

Poco dopo, è arrivata anche la stagione del Grand Chess Tour, che festeggia quest’anno il decennale dalla creazione, un mix delle menti di Garry Kasparov, Nigel Short e della dirigenza che organizza annualmente la Sinquefield Cup. A Bucarest, in Romania, prima tappa a Praggnanandhaa davanti all’accoppiata francese Alireza Firouzja-Maxime Vachier-Lagrave. Ma l’evento dell’anno, in buona sostanza, è stato il ritorno agli scacchi a cadenza classica di Magnus Carlsen al Norway Chess di Stavanger.

Il numero 1 del mondo lo ha vinto per la settima volta, ma il confronto diretto con l’attuale Campione del Mondo, Gukesh, è finito con una vittoria per parte (in entrambi i casi situazioni particolarmente istruttive si sono verificate sulla scacchiera). Tra i due si è messo in mezzo Fabiano Caruana, autore finora di una stagione molto solida e costante, sebbene all’American Cup di St. Louis (evento a inviti con eliminazione diretta) abbia dovuto cedere in finale a Hikaru Nakamura. A Carlsen altri due eventi di rilievo nel campo del rapid e blitz, il Chessable Masters e il Chess.com Classic.

In campo femminile, invece, al di là del match per il Campionato del Mondo stravinto da Ju Wenjun su Tan Zhongyi, quest’anno la giocatrice che sta facendo più rumore in assoluto è l’ucraina Anna Muzychuk, che ha vinto tre tornei di grande valore: il Nicosia Grand Prix nella città cipriota, il Grosslobming Grand Prix nell’omonima città austriaca e la sezione femminile del Norway Chess. Un lotto di risultati che ha contribuito a spingerla fino al numero 4 del mondo, dietro al trio cinese Hou Yifan-Ju Wenjun-Lei Tingjie, anche se va detto che Hou Yifan la si vede alla scacchiera molto di rado (e l’ultima volta lo è stata, in modo chiacchierato viste le circostanze e ciò che questo significa a differenti livelli, a Mosca pochi giorni fa).

Tra pochi giorni, sabato 5 luglio, partirà la World Cup femminile, evento corrispondente a quello Open che si giocherà in India a novembre, ma con un turno in meno nell’eliminazione diretta (sette invece di otto). A Batumi, in Georgia, saranno 107 le partecipanti al termine di una serie di situazioni complicate, e a volte anche polemiche, che hanno portato ad alcuni forfait di peso come quelli di Ju Wenjun, Bibisara Assaubayeva e Sara Khadem. In alcuni casi i rimpiazzi sono stati realmente di peso (Mariya Muzychuk, Nana Dzagnidze Vaishali Rameshbabu, che poi è la sorella di Praggnanandhaa). Le prime tre giocheranno il Torneo dei Candidati del 2026 (che è omologo rispetto a quello Open; già dentro Zhu Jiner e Goryachkina perché prime due del Grand Prix 2024-2025).

Di seguito andiamo a riportare quattro top ten: assoluta, femminile, degli italiani e delle italiane. La lista è quella rilasciata proprio oggi dalla FIDE.

TOP 10 ASSOLUTA

1 Magnus Carlsen (NOR) 2839

2 Hikaru Nakamura (USA) 2807

3 Fabiano Caruana (USA) 2784

4 R Praggnanandhaa (IND) 2779

5 Arjun Erigaisi (IND) 2776

6 D Gukesh (IND) 2776

7 Nodirbek Abdusattorov (UZB) 2771

8 Alireza Firouzja (FRA) 2766

9 Wei Yi (CHN) 2748

10 Anish Giri (NED) 2748

TOP 10 FEMMINILE

1 Hou Yifan (CHN) 2633

2 Ju Wenjun (CHN) 2570

3 Lei Tingjie (CHN) 2557

4 Anna Muzychuk (UKR) 2544

5 Humpy Koneru (IND) 2536

6 Zhu Jiner (CHN) 2533

7 Aleksandra Goryachkina (FID) 2533

8 Tan Zhongyi (CHN) 2527

9 Kateryna Lagno (FID) 2515

10 Bibisara Assaubayeva (KAZ) 2505

TOP 10+1 ITALIANI

1 Daniele Vocaturo 2575

2 Francesco Sonis 2567

3 Lorenzo Lodici 2554

4 Luca Moroni 2549

5 Sebastian Dario Iermito 2503

6 Pier Luigi Basso 2502

7 Sabino Brunello 2484

8 Denis Rombaldoni 2476

9 Danyyil Dvirnyy 2473

10 Alberto David 2469

11 Alessio Valsecchi 2450

TOP 10 ITALIANE

1 Marina Brunello 2288

2 Olga Zimina 2264

3 Elena Sedina 2213

4 Alexandra Shvedova 2204

5 Tea Gueci 2175

6 Alessia Santeramo 2125

7 Mariagrazia De Rosa 2075

8 Giulia Sala 2070

9 Kamilla Rubinshtein 2068

10 Enrica Zito 2066