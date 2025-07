Sara Errani e Jasmine Paolini, debutto vincente a Montreal: battute le sorelle Fernandez

Esordio vincente per Sara Errani e Jasmine Paolini al WTA 1000 di Montreal. Le azzurre, che in questo torneo giocano da teste di serie numero 1, battono l’inedito duo canadese composto dalle sorelle Leylah e Bianca Fernandez con il punteggio di 6-4 6-2. Molto probabile a questo punto l’incrocio con il duo ceco-lettone Barbora Krejcikova/Jelena Ostapenko, qualora battano la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls.

Prime fasi del match senza reali patemi dall’una o dall’altra parte, poi qualche difficoltà Errani ce l’ha al servizio, ma riesce a tenere in piedi la situazione per il 2-2. Sul 3-3, però, sono le due azzurre a riuscire a spingere e a sfruttare molto bene un momento di calo soprattutto di Bianca Fernandez: arriva il break che vale il 4-3, proprio prima del turno di battuta di Sara, che però subisce il controbreak anche per merito di Leylah Fernandez. Paolini, però, a quel punto inizia a spingere e non poco da tutti e due i lati: 5-4, e stavolta sul suo turno di battuta arriva un rapido game a zero e, di conseguenza, il 6-4.

Il secondo set ha un primo punto di svolta sull’1-1, quando cioè Bianca Fernandez si trova dentro un vero passaggio a vuoto, che condisce con un doppio fallo capace di mandare il duo azzurro avanti. Sotto le nuvole che permangono nel cielo di Montreal le cose si fanno sempre migliori per le italiane, che finiscono per aggredire soprattutto la meno nota delle sorelle Fernandez. Sul 4-2 Errani e Paolini hanno la chance sullo 0-40, poco dopo si prendono il 5-2. E sventano anche un 15-40 nell’ultimo game per portarsi tranquillamente al secondo turno.

Di un’ora e 11 la durata del match, in cui complessivamente le due azzurre servono bene (22/30 con la prima), ma soprattutto le sorelle canadesi viaggiano a un non ideale 40% con la seconda. Tutto il torneo di Leylah Fernandez è così finito in anticipo, per Paolini invece un sorriso dopo l’inattesa eliminazione di ieri in singolare.