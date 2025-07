Sara Curtis in finale ai Mondiali: “Obiettivo centrato, ma penso di poter fare molto meglio”

Sara Curtis ha centrato la qualificazione per la finale dei 100 metri stile libero femminili ai Mondiali senior 2025 di nuoto grazie al settimo crono assoluto fatto segnare nelle semifinali. L’azzurra non è apparsa pienamente soddisfatta del riscontro ottenuto ai microfoni di Rai 2 HD.

L’analisi della prova odierna: “Sicuramente il tempo l’ho messo lì in realtà, perché penso di fare molto meglio, però va bene così, nel senso che l’obiettivo era conquistarsi la finale. Sono contenta perché sarà la mia prima finale ai Mondiale sui 100 stile libero in lunga, quindi sicuramente è un bel punto di partenza. Sono un po’ amareggiata, però cercherò di fare meglio domani“.

L’azzurra vuole migliorare rispetto a quanto nuotato quest’oggi: “Sarà entusiasmante, cercherò sicuramente di dare il meglio di me, le altre sono andate molto forte, e non nego che potevo andare più forte anch’io, però vedo di capire cosa è mancato per cercare di migliorare“.

Curtis è la prima azzurra in finale ai Mondiali in questa specialità: “Per me vuol dire tanto comunque, perché se fino a due anni fa i 100 stile libero non riuscivo nemmeno a chiuderli, adesso comunque riuscire a farlo è sicuramente importante, è segno di grande crescita, quindi comunque sono contenta“.