Sara Curtis è la prima italiana della storia in finale nei 100 sl ai Mondiali di nuoto!

Sara Curtis è entrata nella storia del nuoto italiano per quanto fatto nelle semifinali dei 100 stile libero femminili dei Mondiali 2025 in piscina. La giovane piemontese, infatti, è diventata la prima nuotatrice tricolore a raggiungere l’atto conclusivo della gara regina. Un dato importante nel percorso, ma le aspettative dell’azzurra sono ancor più ambiziose.

Curtis, infatti, si aspettava nella sessione serale alla World Aquatics Championships Arena di avvicinarsi al 53.01, record italiano da lei detenuto e siglato nel corso degli Assoluti a Riccione. Fin dal via, però, qualcosa in termini di velocità è mancato, non facendo quella differenza nella prima vasca che le serve poi per lo slancio nel secondo 50 metri.

Il passaggio a 25.42 e un ritorno da 27.97 ha portato a un crono di 53.39 che non l’ha soddisfatta, ma comunque è stato sufficiente per entrare tra le migliori otto (settimo crono dell’overall). Un punto di partenza per domani, provando a capire cosa non abbia funzionato.

Favorite per la conquista dell’oro l’olandese Marrit Steenbergen (52.81) e l’australiana Mollie O’Callaghan (52.82), le uniche a infrangere il muro dei 53″, in grado di interpretare in maniera simile la prova con un grande ritorno. Il terzo tempo della russa Daria Klepikova (53.14), pensando alle possibilità di Curtis, fa pensare che si possa lottare proprio per il terzo gradino.