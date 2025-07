Salto con gli sci, tragedia in Giappone. Muore a 19 anni Asahi Sakano, argento ai Mondiali junior

Tragedia nel mondo del salto con gli sci. Il giapponese Asahi Sakano, 19 anni, è morto nella notte fra lunedì 30 giugno e lunedì 1 luglio a Sapporo. Lo comunica lo Megmilk SnowBrand Ski Team, la sua società sportiva di appartenenza, tramite uno stringato comunicato stampa pubblicato sul proprio sito ufficiale.

“È caduto dal terzo piano di un edificio nel quartiere Chuo di Sapporo attorno all’1:00 di notte del primo luglio, riportando gravi ferite su tutto il corpo. Trasportato in ospedale, ne è stato costatato il decesso”. Si aggiunge che la polizia sta indagando per accertare le cause del dramma. Sempre secondo il comunicato stampa, nel corpo dell’atleta sarebbe stata riscontrata la presenza di alcool. In effetti, l’indirizzo dell’edificio dal quale Sakano è precipitato, corrisponde a quello di un locale nel centro di Sapporo.

Scompare uno dei teenager più quotati nel sistema giapponese, nel quale storicamente il ricambio generazionale è difficoltoso e dove se non si è fuoriclasse assoluti bisogna farsi strada a furia di risultati nei circuiti interni. Sakano era stato il miglior nipponico nelle ultime quattro edizioni dei Mondiali junior, fregiandosi della medaglia d’argento nella prova a squadre miste del 2023.

Lo si era già visto anche in Coppa del Mondo, in quanto era stato convocato per la tappa di Sapporo del febbraio 2024. Aveva superato le qualificazioni, accedendo alle gare vere e proprie. Il 2025-26 avrebbe dovuto essere la sua prima stagione da senior, poiché avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 13 agosto.