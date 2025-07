Rugby, un’Italia ferita affronta l’armata sudafricana

Sabato 5 luglio l’Italia affronterà il Sudafrica a Pretoria, nel secondo test match del Tour estivo 2025. Il calcio d’inizio è previsto per le 17.10 (diretta su Sky Sport Max) e per gli azzurri sarà una sfida durissima, con Gonzalo Quesada che deve fare a meno di diverse pedine, mentre Rassie Erasmus ha scelto una formazione di assoluto livello.

L’Italia arriva dopo la vittoria da record contro la Namibia, ma Menoncello e compagni devono azzerare tutto, consci che gli Springboks sono ben altra formazione. Basta citare i nomi di Kolbe, de Allende, Pollard, Etzebeth o Marx per far capire che i padroni di casa hanno scelto un XV esperto e di talento, non lasciando spazio a turnover clamorosi per affrontare l’Italia.

Di contro, Quesada ha perso un paio di giocatori in Namibia, un paio d’altri si sono fermati negli ultimi giorni e, dunque, sarà una formazione molto sperimentale quella che scenderà in campo a Pretoria. Dall’esperienza di Ferrari, Cannone e Menoncello si passa all’entusiasmo giovanile dei Di Bartolomeo, Izekor, Da Re e Gesi, in un mix che proverà a complicare il più possibile la vita alla squadra di Rassie Erasmus.

SUDAFRICA – ITALIA

Sudafrica: 15 Damian Willemse, 14 Cheslin Kolbe, 13 Jesse Kriel, 12 Damian de Allende, 11 Kurt-Lee Arendse, 10 Handre Pollard, 9 Morne van den Berg, 8 Jasper Wiese, 7 Vincent Tshituka, 6 Marco van Staden, 5 Lood de Jager, 4 Eben Etzebeth, 3 Wilco Louw, 2 Malcolm Marx, 1 Ox Nche

In panchina: 16 Bongi Mbonambi, 17 Jan-Hendrik Wessels, 18 Vincent Koch, 19 RG Snyman, 20 Franco Mostert, 21 Kwagga Smith, 22 Faf de Klerk, 23 Willie le Roux

Italia: 15 Jacopo Trulla, 14 Louis Lynagh, 13 Tommaso Menoncello, 12 Marco Zanon, 11 Simone Gesi, 10 Giacomo Da Re, 9 Alessandro Fusco, 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani, 6 Alessandro Izekor, 5 Andrea Zambonin, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Tommaso Di Bartolomeo, 1 Danilo Fischetti

In panchina: 16 Pablo Dimcheff, 17 Mirco Spagnolo, 18 Muhamed Hasa, 19 Matteo Canali, 20 Ross Vintcent, 21 David Odiase, 22 Alessandro Garbisi, 23 Giulio Bertaccini