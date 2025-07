Rugby, Sudafrica-Italia 42-24 a Pretoria: sconfitta onorevole per gli azzurri di Quesada

Al Loftus Versfeld di Pretoria, sede del secondo e penultimo Test Match del Tour Estivo Africa 2025 di rugby, l’Italia cede con onore ai padroni di casa del Sudafrica: gli Springboks si impongono con lo score di 42-24 dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 28-3. Sei mete per i sudafricani (due delle quali marcate nel secondo tempo), tre quelle degli azzurri, messe a segno tutte nella ripresa.

Nel primo tempo i padroni di casa passano a condurre all’11′ con la meta di Kriel trasformata da Pollard (il quale sarà perfetto dalla piazzola, convertendo tutte le sei marcature sudafricane del match), per poi allungare con la segnatura di van den Berg al 23′, che porta lo score sul 14-0.

Il cartellino giallo sventolato a Lorenzo Cannone nella circostanza lascia l’Italia in 14 contro 15 per 10′, ma al 28′ l’Italia muove il punteggio con il piazzato di Da Re (a sua volta preciso dalla piazzola, mettendo a segno anche tre conversioni nella ripresa), che vale il 14-3.

Accelera però il Sudafrica, che sfonda in 15 contro 14 alla mezz’ora di gioco, con la meta di Arendse, che porta lo score sul 21-3, e poi ancora con van den Berg, alla seconda marcatura personale, al 37′, fissando il punteggio sul 28-3, con cui le formazioni vanno al riposo.

Nella ripresa arriva immediato lo squillo dell’Italia, che al 46′ va in meta con Zuliani, accorciando sul 28-10. La replica dei padroni di casa arriva però al 57′ con Koch che restituisce il +25 agli Springboks sul 35-10. Gli azzurri non demordono e rendono meno amaro il passivo nel giro di 5′.

Al 63′, infatti, Dimcheff va a marcare la seconda meta dell’Italia, seguito a ruota dal capitano azzurro, Niccolò Cannone, il quale al 68′ trova la segnatura che vale il 35-24. Al 73′ arriva l’ultimo sussulto del Sudafrica, che va in meta con van Staden per il definitivo 42-24.