Rugby, Quesada: “Alta percentuale di soddisfazione, fa male il colpo alla schiena di Cannone”

L’Italia ha perso contro il Sudafrica per 42-24 nel Test Match di rugby andato in scena al Loftus Versfeld di Pretoria. La nostra Nazionale non ha sfigurato contro i Campioni del Mondo, reagendo in maniera convincente nel secondo tempo e contenendo il distacco al cospetto dei fortissimi padroni di casa. Gli azzurri, reduci dalla comoda affermazione di settimana scorsa contro la Namibia, chiuderanno la tournée nell’emisfero australe fronteggiando nuovamente gli Springboks il prossimo fine settimana.

Il CT Gonzalo Quesada ha analizzato la partita attraverso i canali federali. “L’obiettivo fissato per questa tournée era vincere in Namibia, affrontare questi Springboks e riuscire a ottenere più profondità per il futuro, pur senza qualche leader storico della squadra. In questo senso questa partita è stata molto positiva. Altro punto positivo non aver subito mete da drive, ne abbiamo anzi segnata una noi. Ho un’alta percentuale di soddisfazione per la prestazione. So quanto è stato difficile preparare questa partita, so contro chi abbiamo giocato, in che stadio: non dimentico niente. Do tantissimo valore a questa prestazione. Il solo punto negativo per noi è il colpo alla schiena subito da Lorenzo Cannone. Aspetteremo gli esami per capire meglio l’entità del suo infortunio”.

Il Commissario Tecnico ha poi proseguito: “Sicuramente ci dobbiamo aspettare che il loro livello salga tantissimo la prossima settimana. So che non sono soddisfatti di questa partita, vorranno giocare meglio la seconda gara. Anche noi, però, possiamo migliorarci con una settimana in più di lavoro”.