Rugby: nei test vittorie di peso per All Blacks, Irlanda e Inghilterra

Si è concluso il primo weekend dei test match estivi e nell’Emisfero Sud (ma non solo) sono state tante le partite giocate. Tante sfide, alcune di assoluto livello, con risultati non sorprendenti, ma che comunque danno un quadro ben preciso del valore delle migliori nazionali al mondo. Ecco cosa è successo.

Il weekend è iniziato a Whangārei, in Nuova Zelanda, dove la Scozia ha affrontato i Maori All Blacks. A imporsi sono stati i britannici, che hanno a lungo dominato e nel finale hanno respinto il tentativo di rimonta dei Maori. Ma il risultato più pesante è arrivato da Kitakyushu, in Giappone, dove i nipponici hanno battuto il Galles 24-19. Crollano i britannici, in crisi nera, che dopo il 7-19 del primo tempo si sono fatti rimontare e battere dal Giappone.

Vittoria di assoluto livello per la Nuova Zelanda, che a Dunedin ha battuto la Francia 31-27. All Blacks sempre in vantaggio, ma decisivo il cartellino giallo a Villiere che ha fermato la rimonta dei Bleus. Netto successo, invece, per l’Irlanda in Georgia, dove si sono imposti per 5-34 senza problemi nonostante le tante assenze per i British&Irish Lions. Importante anche la vittoria dell’Inghilterra, anch’essa senza i migliori giocatori, che a La Plata ha battuto l’Argentina 12-35, in un match scaldatosi nella ripresa dopo lo 0-3 con cui si è andato al riposo. Nelle altre partite, infine, vittorie per l’Argentina XV contro il Brasile per 17-45, degli USA contro il Belgio per 36-17, mentre l’Australia ha faticato ma ha battuto le Fiji 21-18.

TEST MATCH – risultati

Maori All Blacks-Scozia 26-29

Giappone-Galles 24-19

Nuova Zelanda-Francia 31-27

Sudafrica-Italia 42-24

Georgia-Irlanda 5-34

Brasile-Argentina XV 17-45

Cile-Romania 40-16

Argentina-Inghilterra 12-35

USA-Belgio 36-17

Australia-Fiji 21-18