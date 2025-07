Rugby, Mondiali Under 20: una bruttissima Italia pareggia con la Georgia e conquista la top 8

Si è appena conclusa allo Stadio San Michele di Calvisano la terza partita dell’Italia nella World Rugby Under 20 Championship e avversari degli azzurrini è stata la Georgia. Era l’ultima sfida della fase a gironi del Mondiale juniores di rugby e dal risultato di Calvisano dipendeva il prosieguo dell’avventura iridata degli azzurri. Ecco come è andata.

Avvio di partita molto equilibrato, con le due formazioni che faticano a rendersi pericolose e gioco che non si spinge mai nei 22 di una delle due squadre, anche se col passare dei minuti è la Georgia a spingere di più in attacco. Al 13’, però, entrata folle di Dvali di spalla sulla testa di Casarin in ruck e arriva il cartellino rosso diretto e Georgia in inferiorità per quasi 70 minuti. E l’Italia ne approfitta subito, con la palla che vola al largo da Federico Zanandrea che si allunga sulla bandierina per il 5-0. Reagiscono i georgiani, spinti dalla maul, ma regge la difesa azzurra.

Soffre l’Italia, ma al 28’ arriva una fiammata, ancora sulla fascia destra del campo, e questa volta è Edoardo Todaro ad andare in meta, ma il tmo annulla per un avanti. Italia che soffre tantissimo il pacchetto di mischia georgiano, nonostante la superiorità numerica, e così al 33’ è proprio da maul che arriva la meta della Georgia con Khakhubia per il 5-5. Immediata la reazione azzurra e al 37’ è il solito Nelson Casartelli a sfondare e ad allungarsi per il 12-5. Rischia troppo la squadra di Santamaria, regala l’ovale alla Georgia e l’ultima chance del primo tempo, che viene però sprecata con un avanti a pochi metri dalla meta.

Parte male per l’Italia la ripresa. La Georgia spinge forte sull’acceleratore, sfrutta nuovamente il suo pack e al 43’ arriva il cartellino giallo per Nicolo Michele Corvasce, dopo l’ennesimo fallo in maul degli azzurri. E subito arriva la meta georgiana al 46’ con Spanderashvili per il 12-12. Non riesce a rispondere la squadra azzurra, schiacciata nella propria metà campo dagli ospiti.

Si entra nell’ultimo quarto con gli azzurri finalmente tornati nei 22 offensivi, ma dopo un lungo assedio non arriva la marcatura, nonostante un cartellino giallo a Ghurtskaia. E con il giallo sono obbligate le squadre alle mischie no contest. Troppi errori degli azzurri e al 69’ ennesimo cartellino del match, questa volta è Carlo Antonio Bianchi. Torna ad attaccare la Georgia, è schiacciata l’Italia e al 79’ la difesa crolla ed è Shioshvili a zittire il San Michele e a regalare alla Georgia il 19-12. E quando tutto sembra perso, ecco che a tempo scaduto Federico Zanandrea firma il bis, ma c’era un fuorigioco e la Georgia sembra aver vinto. Ma non butta fuori la palla, a caccia del bonus, e così l’Italia strappa l’ovale ed è Edoardo Todaro a involarsi in meta per il 19-19 finale.

ITALIA – GEORGIA 19-19

Italia: 15 Gianmarco Pietramala 14 Alessandro Drago 13 Edoardo Todaro 12 Riccardo Casarin 11 Federico Zanandrea 10 Roberto Fasti 9 Niccolò Beni 8 Nelson Casartelli 7 Antony Miranda 6 Giacomo Milano 5 Enoch Opoku-Gyamfi 4 Mattia Midena 3 Nicola Bolognini 2 Nicolò Michele Corvasce 1 Sascha Mistrulli

In panchina: 16 Alessio Caiolo Serra 17 Sergio Pelliccioli 18 Luca Trevisan 19 Simone Fardin 20 Piero Gritti 21 Carlo Antonio Bianchi 22 Luca Rossi 23 Riccardo Ioannucci

Georgia: 15 Luka Takaishvili 14 Luka Keshelava 13 Sandro Meskhidze 12 Nugzar Kevkhishvili 11 Tariel Burtikashvili 10 Gigi Sirbiladze 9 Giorgi Spanderashvili 8 Mikheil Shioshvili 7 Andro Dvali 6 Giorgi Arzenadze 5 Gagi Margvelashvili 4 Temur Tsulukidze 3 Mate Ghurtskaia 2 Mikheil Khakhubia 1 Bachuki Baratashvili

In panchina: 16 Shota Kheladze 17 Giorgi Turashvili 18 Giorgi Meskhidze 19 Nikoloz Chkhortolia 20 Davit Baramia 21 Temur Dzodzhuashvili 22 Data Akhvlediani 23 Nika Abesadze

Marcatori: 13’ m. Zanandrea, 33’ m. Khakhubia, 37’ m. Casartelli tr. Todaro, 46’ m. Spanderashvili tr. Takaishvili, 79’ m. Shioshvili tr. Takaishvili, 80′ m. Todaro tr. Todaro