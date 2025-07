Rugby, Mondiali Under 20: l’Italia sogna il colpaccio contro l’Irlanda

Seconda giornata della World Rugby U20 Championship e venerdì sera, con fischio d’inizio alle 20.30, allo Stadio Zaffanella di Viadana l’Italia di Roberto Santamaria affronterà l’Irlanda. Per gli azzurri un esordio durissimo contro la Nuova Zelanda, uscita vincitrice solo per 14-5, mentre gli irlandesi hanno sofferto tanto per avere la meglio della Georgia per 35-28.

La partita tra Italia e Irlanda è dunque importantissima per la classifica finale del girone ed è anche ormai un grande classico, con le due squadre che da anni si affrontano nel Sei Nazioni di categoria. Quest’anno a imporsi sono stati gli azzurrini per 15-12, ma negli ultimi cinque anni era stata sempre l’Irlanda a imporsi per quattro volte consecutive.

La vittoria sofferta con la Georgia ha lasciato molti dubbi nella testa degli irlandesi, mentre gli azzurri sono usciti galvanizzati dal ko con i Baby Blacks, anche se c’è la consapevolezza che bisogna limare i troppi errori che hanno impedito il colpaccio a Calvisano. Tra gli irlandesi occhio a Paidi Farrell, autore di due mete domenica, così come all’ottimo gioco in ruck dei verdi. Irlandesi però molto fallosi con la Georgia e dove hanno placcato male.

Per la sfida contro l’Irlanda Roberto Santamaria ha scelto una linea dei trequarti invariata rispetto alla partita con la Nuova Zelanda, mentre in terza linea arriva Carlo Antonio Bianchi e in seconda linea è titolare Piero Gritti. Novità anche in prima linea, con Nicola Bolognini che guadagna un posto da titolare.