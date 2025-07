Rugby, Mondiali U20: l’Italia soffre ma batte l’Irlanda

Si è appena conclusa allo Stadio Luigi Zaffanella di Viadana la seconda partita dell’Italia nella World Rugby U20 Championship, la Coppa del mondo juniores di rugby. Gli azzurrini di Roberto Santamaria, dopo il ko all’esordio contro la Nuova Zelanda, affrontavano l’Irlanda, storica rivale dell’Italia nel Sei Nazioni di categoria. Ecco come è andata.

Avvio molto equilibrato nella polvere di Viadana, con le due formazioni che nei primi minuti faticano a costruire gioco. La prima chance arriva al 12’, quando gli azzurri hanno una touche sui 5 metri e dalla seguente azione è Casartelli a staccarsi e schiacciare per il 5-0, con la trasformazione malamente sbagliata da Fasti. Reagisce l’Irlanda, ma per due volte gli azzurri rubano una touche in difesa. Spinge l’Irlanda e al 24’ conquista una punizione nei 22 azzurri e Wood va sulla piazzola per il 5-3. Ora è l’Italia a riportarsi in attacco e prima dell’intervallo una punizione a favore degli azzurri manda Todaro sulla piazzola per l’8-3 con cui si va al riposo.

Parte meglio l’Irlanda nella ripresa e dopo aver spinto per 10 minuti subisce un fallo in attacco e al 53’ Wood va sulla piazzola e riavvicina gli ospiti sull’8-6. Immediata la risposta degli azzurri, che si portano subito in attacco e al 59’ dalla maul è Piero Gritti a schiacciare e azzurri che allungano sul 15-6. Al 62’, però, placcaggio altro di Casartelli e il Tmo decide per il cartellino giallo e Italia in inferiorità numerica. E arriva subito la meta irlandese con Yarr che sfonda all’altezza della bandierina per il 15-11. Continua l’Irlanda e va vicinissimo alla meta ma gli azzurri si salvano. Al 71’ è l’irlandese Corrigan a venir ammonito e subito dopo Todaro dalla piazzola mette il 18-11. Chiude in attacco l’Irlanda, resistono come possono gli azzurri, ma alla fine schiaccia Minogue, ma dalla piazzola Wisniewski sbaglia e finisce 18-16.

ITALIA-IRLANDA 18-16

Italia: 15 Edoardo Todaro, 14 Alessandro Drago, 13 Federico Zanandrea, 12 Riccardo Casarin, 11 Jules Ducros, 10 Roberto Fasti, 9 Niccolò Beni, 8 Nelson Casartelli, 7 Carlo Antonio Bianchi, 6 Giacomo Milano, 5 Piero Gritti, 4 Mattia Midena, 3 Nicola Bolognini, 2 Nicolò Michele Corvasce, 1 Sergio Pelliccioli

A disposizione: 16 Alessio Caiolo Serra, 17 Sascha Mistrulli, 18 Luca Trevisan, 19 Enoch Opoku-Gyamfi 20 Antony Miranda, 21 Matteo Bellotto, 22 Riccardo Ioannucci, 23 Gianmarco Pietramala

Irlanda: 15 Charlie Molony, 14 Paidi Farrell, 13 Ciarán Mangan, 12 Eoghan Smyth, 11 Derry Moloney, 10 Tom Wood, 9 Will Wootton, 8 Luke Murphy, 7 Éanna McCarthy, 6 Michael Foy, 5 Billy Corrigan, 4 Mahon Ronan, 3 Alex Mullan, 2 Henry Walker, 1 Alex Usanov

A disposizione: 16 Mikey Yarr, 17 Billy Bohan, 18 Tom McAllister, 19 Conor Kennelly, 20 Bobby Power, 21 Clark Logan, 22 Sam Wisniewski, 23 Daniel Green

Marcatori: 12’ m. Casartelli, 25’ cp. Wood, 36’ cp. Todaro, 53’ cp. Wood, 59’ m. Gritti tr. Todaro, 63’ m. Yarr, 72’ cp. Todaro, 80′ m. Minogue