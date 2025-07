Rugby, l’Italia sfida di nuovo un Sudafrica che non vuole fare sconti

Ultimo impegno della stagione per l’Italia del rugby, che al Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth affronterà sabato, con fischio d’inizio alle 17.10, il Sudafrica. È il terzo test estivo per gli azzurri e il secondo contro gli Springboks, dopo la netta vittoria ottenuta in Namibia e la sconfitta onorevole contro i campioni del mondo lo scorso weekend.

Proprio la prestazione dell’Italia, e di contro la prova non perfetta dei ragazzi di Rassie Erasmus, fa pensare a un Sudafrica che arriverà a Port Elizabeth con il dente avvelenato e senza la volontà di fare il minimo sconto ai ragazzi di Gonzalo Quesada. Gli Springboks devono dare un segnale, anche in vista dell’imminente Rugby Championship, e sicuramente scenderanno in campo per mettere in chiaro il gap tra le due squadre.

Di contro si conferma un’Italia sperimentale quella scelta da Quesada, con diversi giocatori esperti, ma anche giovani pronti a mettersi in mostra e giocarsi le loro chance contro il Sudafrica. Tra questi sicuramente Mirko Belloni, alla prima da titolare con la maglia numero 15, ma anche Giacomo Da Re, che vuole confermare quanto di buono visto sino a ora nel tour. Ma sarà dura restare al passo di un Sudafrica ferito.

SUDAFRICA – ITALIA

Sudafrica: 15 Willie le Roux, 14 Edwill van der Merwe, 13 Canan Moodie, 12 Andre Esterhuizen, 11 Makazole Mapimpi, 10 Manie Libbok, 9 Grant Williams, 8 Jasper Wiese, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Marco van Staden, 5 Ruan Nortje, 4 Salmaan Moerat, 3 Wilco Louw, 2 Malcolm Marx, 1 Thomas du Toit

In panchina: 16 Jan-Hendrik Wessels, 17 Ox Nche, 18 Asenathi Ntlabakanye, 19 Cobus Wiese, 20 Evan Roos, 21 Cobus Reinach, 22 Sacha Feinberg-Mngomezulu, 23 Ethan Hooker

Italia: 15 Mirko Belloni, 14 Louis Lynagh, 13 Tommaso Menoncello, 12 Marco Zanon, 11 Jacopo Trulla, 10 Giacomo Da Re, 9 Alessandro Garbisi, 8 Ross Vintcent, 7 Manuel Zuliani, 6 Sebastian Negri, 5 Andrea Zambonin, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Tommaso Di Bartolomeo, 1 Danilo Fischetti

In panchina: 16 Pablo Dimcheff, 17 Mirco Spagnolo, 18 Muhamed Hasa, 19 Matteo Canali, 20 Alessandro Izekor, 21 David OdiaSe, 22 Stephen Varney, 23 Giulio Bertaccini