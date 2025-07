Rugby, l’Italia è molle e il Sudafrica domina in inferiorità numerica

Si è appena conclusa a Port Elizabeth l’ultima partita della stagione dell’Italia del rugby che sfidava i campioni del mondo e padroni di casa del Sudafrica. Era il secondo test consecutivo contro gli Springboks. Ecco come è andata.

Pronti, via e Rassie Erasmus si inventa l’ennesima follia. Calcio d’avvio sudafricano preso al volo dopo un metro da un giocatore di casa e mischia regalata agli azzurri. Ma Sudafrica subito aggressivo, ma la prima chance non va fino in fondo. Ma dopo otto buoni minuti degli azzurri fiammata dei padroni di casa, palla a Grant Williams che va fino in fondo per il 5-0. Insiste la squadra di Erasmus, soffre tanto la difesa azzurra, tanti falli e al 16’ si tuffa in meta sulla bandierina van der Merwe per il 10-0. A peggiorare le cose infortunio alla caviglia per Jacopo Trulla che deve lasciare il campo.

Al 22’ rissa tra Fischetti e Wiese, poi arriva una testata del sudafricano e cartellino rosso per il giocatore. Alza un po’ il baricentro del gioco l’Italia in superiorità numerica, anche se non riesce mai a imbastire pericolose azioni offensive. Così al 32’ il Sudafrica trova il tris. Calcio di le Roux, rimbalzo che beffa Bertaccini ed è van der Merwe a schiacciare il 17-0. Al 38’ crolla la diga azzurra, che non placca ed è troppo facile per Moodie infilarsi e schiacciare il 24-0.

Al 45’ altro fallo pericoloso sudafricano, questa volta di Wilco Louw che placca alto e cartellino giallo per lui e Sudafrica in tredici per 10 minuti. Ma anche in 15 contro 13 l’Italia non trova la forza mentale di avere possesso, costruire gioco e, anzi, lascia il pallino ai padroni di casa. Al 48’ fallo in ruck di Fischetti e nuovo cartellino giallo del match, questa volta per l’Italia. E al 51’ arriva la quinta meta Springboks, questa volta con Marx per il 31-0.

Sbaglia troppo l’Italia, nonostante i tentativi di Menoncello e Dimcheff di dare una scossa agli azzurri in difesa. Si trascina, così, il match verso il triplice fischio finale. E nonostante i tantissimi falli azzurri non si ferma l’onda verdeoro e arriva la meta di Mapimpi al 72’ per il 38-0. Arriva anche il cartellino giallo a David Odiase per i tanti falli fatti dall’Italia e match che si chiude mestamente con ben poco da salvare e la meta a tempo scaduto di Wessels per il 45-0 finale.

SUDAFRICA – ITALIA 45-0

Sudafrica: 15 Willie le Roux, 14 Edwill van der Merwe, 13 Canan Moodie, 12 Andre Esterhuizen, 11 Makazole Mapimpi, 10 Manie Libbok, 9 Grant Williams, 8 Jasper Wiese, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Marco van Staden, 5 Ruan Nortje, 4 Salmaan Moerat, 3 Wilco Louw, 2 Malcolm Marx, 1 Thomas du Toit

In panchina: 16 Jan-Hendrik Wessels, 17 Ox Nche, 18 Asenathi Ntlabakanye, 19 Cobus Wiese, 20 Evan Roos, 21 Cobus Reinach, 22 Sacha Feinberg-Mngomezulu, 23 Ethan Hooker

Italia: 15 Mirko Belloni, 14 Louis Lynagh, 13 Tommaso Menoncello, 12 Marco Zanon, 11 Jacopo Trulla, 10 Giacomo Da Re, 9 Alessandro Garbisi, 8 Ross Vintcent, 7 Manuel Zuliani, 6 Sebastian Negri, 5 Andrea Zambonin, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Tommaso Di Bartolomeo, 1 Danilo Fischetti

In panchina: 16 Pablo Dimcheff, 17 Mirco Spagnolo, 18 Muhamed Hasa, 19 Matteo Canali, 20 Alessandro Izekor, 21 David Odiase, 22 Stephen Varney, 23 Giulio Bertaccini

Marcatori: 8’ m. Williams, 16’ m. van der Merwe, 32’ m. Van der Merwe tr. Libbok, 38’ m. Moodie tr. Libbok, 51’ m. Marx tr. Libbok, 72’ m. Mapimpi tr. Libbok, 80′ m. Wessels tr. Libbok