Rugby, Italia priva del suo capitano per il secondo Test Match in Sudafrica

La Nazionale italiana di rugby sarà priva del proprio capitano nel terzo ed ultimo Test Match del Tour Estivo Africa 2025: gli azzurri, vittoriosi all’esordio in Namibia, hanno poi perso in Sudafrica per 42-24 e sabato 12 luglio alle ore 17.10 al Nelson Mandela Bay Stadium di Porth Elizabeth sfideranno nuovamente gli Springboks.

Il commissario tecnico dell’Italia, Gonzalo Quesada, dovrà però fare a meno del giocatore che egli stesso aveva designato quale capitano azzurro per questa finestra internazionale: sarà indisponibile per infortunio, infatti, Giacomo Nicotera.

L’esito degli accertamenti diagnostici a cui si è sottoposto il capitano azzurro, infatti, hanno confermato un trauma costale, che gli impedirà di scendere in campo sabato prossimo: nelle prossime ore Quesada dovrà decidere se convocare un altro giocatore al suo posto o presentarsi alla sfida con gli effettivi al momento disponibili.