Rugby, i precedenti tra Italia e Sudafrica: c’è un successo leggendario

Sabato pomeriggio a Pretoria, con fischio d’inizio alle 17.15, andrà in scena il secondo test match estivo dell’Italrugby, che dopo aver battuto la Namibia affronterà i campioni del mondo del Sudafrica. Una sfida di ben altro spessore, dunque, per i ragazzi di Gonzalo Quesada e diciassettesima sfida tra le due squadre.

A causa dell’apartheid e del conseguente boicottaggio degli Springboks, la prima sfida tra le due squadre risale “solo” al 1995. A Roma si impose il Sudafrica per 21-40, mentre due anni dopo a Bologna lo scarto fu ancora maggiore, con gli Springboks che si imposero 31-62. La prima trasferta in Sudafrica è datata 1999 e fu una doppia sfida – proprio come quest’anno. Si spera in un risultato migliore, visto che le due partite si conclusero sul 74-3 e 101-0. Ma era un momento complicato del rugby azzurro, con l’addio seguente di Coste dalla panchina dell’Italia.

Le sconfitte per l’Italia continuarono anche con il nuovo millennio. Dal 60-14 nel 2001 in Sudafrica al 26-54 a Genova lo stesso anno, per poi passare al 26-0 del 2008, al 55-11 del 2010 e al 44-10 del 2013 – tutte e tre in trasferta – mentre nel 2014 a Padova la battaglia fu vera e gli Springboks si imposero solo 6-22. Ancora a Padova, nel 2017, i sudafricani vinsero 6-35, mentre ai Mondiali in Giappone gli azzurri persero 49-3. L’ultimo precedente è datato 2022, a Genova, con gli Springboks che si imposero 21-63. In tutto sono 15 le vittorie del Sudafrica sin qui, ma come si vede una partita non è stata citata.

È quella leggendaria del 2016. Allo stadio Franchi di Firenze, infatti, va in scena l’unica vittoria dell’Italia nella storia contro gli Springboks. È sfida vera, dura, e nei primi 40 minuti arriva la meta di Van Schalkwyk e i calci di Canna e Padovani a fissare il punteggio sul 10-12 per il Sudafrica. Ma nella ripresa gli Springboks non trovano più la via della meta, mettono solo due piazzati, mentre gli azzurri vanno in meta con Venditti e poi è ancora il piede di Canna a ribaltare il risultato per il 20-18 finale.