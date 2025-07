Rugby, i convocati dell’Italia per il duplice Test Match in Sudafrica: novità Ceccarelli e Mazza tra gli azzurri

L’Italia del rugby, dopo la vittoria in Namibia, si appresta ad affrontare il proibitivo doppio confronto in trasferta con il Sudafrica, col primo match in programma sabato 5 luglio alle 17.10 al Loftus Versfeld di Pretoria: gli azzurri si stanno preparando a Johannesburg con un gruppo che presenta alcune novità.

Il CT dell’Italia, Gonzalo Quesada, infatti, ha convocato Pietro Ceccarelli e Damiano Mazza per il doppio confronto col Sudafrica: il primo è un pilone del Perpignan e vanta già 34 presenze in azzurro, mentre il secondo è un centro delle Zebre ed è alla prima convocazione.

I due sostituiscono gli azzurri infortunatisi nel corso del match con la Namibia, ovvero Marco Riccioni, che ha riportato una frattura costale all’emitorace sinistro dopo soli 3′, e Leonardo Marin, che ha accusato un trauma distorsivo alla caviglia destra dopo pochi minuti della ripresa.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Piloni

Pietro CECCARELLI (USAP Perpignan, 34 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 64 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 53 caps)

Muhamed HASA (Zebre Parma, 1 cap)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 15 caps)

Tallonatori

Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 1 cap)

Pablo DIMCHEFF (Colomiers Rugby, esordiente)

Giacomo NICOTERA (Stade Français, 34 caps)

Seconde Linee

Matteo CANALI (Zebre Parma, esordiente)

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 53 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 7 caps)

Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 10 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 29 caps)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 4 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 64 caps)

David ODIASE (Oyonnax, esordiente)

Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 15 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 33 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 19 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 16 caps)

Stephen VARNEY (Vannes, 33 caps)

Mediani di Apertura

Giacomo DA RE (Zebre Parma, 3 caps)

Giovanni MONTEMAURI (Zebre Parma, esordiente)

Centri

Giulio BERTACCINI (Valorugby Emilia, 2 caps)

Damiano MAZZA (Zebre Parma, esordiente)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 29 caps)

Marco ZANON (Benetton Rugby, 17 caps)

Ali/Estremi

Mirko BELLONI (FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, 1 cap)

Simone GESI (Zebre Parma, 4 caps)

Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 5 caps)

Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 7 caps)

Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 15 caps)