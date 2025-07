Rugby femminile, il percorso iridato dell’Italia parte dalla Scozia

Il prossimo 23 agosto partirà l’avventura italiana nella Rugby World Cup England 2025 e le azzurre di Fabio Roselli già da settimane stanno lavorando per farsi trovare pronte all’appuntamento iridato. Ma prima di volare in Inghilterra sono previste due amichevoli per mettere minuti nelle gambe e la prima sfida sarà venerdì alle ore 19.30 allo Stadio Zaffanella di Viadana contro la Scozia, storica avversaria del Sei Nazioni.

Una sfida già importante per capire lo stato dell’arte dell’Italia e Roselli ha scelto una formazione esperta, in gran parte quella che dovrebbe essere titolare durante i Mondiali, con la sola Sara Mannini ad avere meno di 10 caps in azzurro. Con l’arrivo di Roselli a inizio anno sulla panchina azzurra va detto che l’Italia femminile ha ritrovato quella qualità che appariva un po’ persa ultimamente e punta a giocarsi le proprie carte ai Mondiali.

“Veniamo da un mondiale in cui l’Italia ha fatto la storia, arrivando ai quarti di finale, quindi direi che l’obiettivo generale è provare a confermare quanto di buono fatto, e perché no, magari migliorarlo. Abbiamo uno stile nostro, che non è assimilabile ad altre squadre. Con la Scozia sarà un test importante per capire a che punto siamo nella nostra preparazione, che è ormai giunta al quarto raduno estivo” ha dichiarato la trequarti Francesca Granzotto, che scenderà in campo a estremo venerdì sera.

ITALIA

15 Francesca Granzotto 14 Aura Muzzo 13 Michela Sillari 12 Sara Mannini 11 Alyssa D’incà 10 Emma Stevanin 9 Sofia Stefan 8 Elisa Giordano 7 Beatrice Veronese 6 Francesca Sgorbini 5 Giordana Duca 4 Valeria Fedrighi 3 Sara Seye 2 Vittoria Vecchini 1 Gaia Maris

A disposizione: 16 Desiree Spinelli 17 Silvia Turani 18 Alessia Pilani 19 Sara Tounesi 20 Ilaria Arrighetti 21 Alia Bitonci 22 Veronica Madia 23 Beatrice Rigoni