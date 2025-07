Rugby, la formazione dell’Italia per il test match contro il Sudafrica a Pretoria

Sabato 5 luglio l’Italia affronterà il Sudafrica a Pretoria, nel secondo test match del Tour estivo 2025. Il calcio d’inizio è previsto per le 17.10 (diretta su Sky Sport Max) e pochi minuti fa Gonzalo Quesada ha annunciato la formazione che sfiderà gli Springboks in una partita ben più dura di quella vissuta lo scorso weekend contro la Namibia.

L’Italia si presenta con un volto in parte rinnovato in vista della seconda sfida del Tour Estivo 2025. Dopo il convincente successo ottenuto in Namibia, il CT ha optato per sei cambi nel XV titolare, puntando su un triangolo allargato inedito composto da Trulla, Lynagh e Gesi, chiamati a garantire velocità e fantasia nei contrattacchi. Al centro del campo spazio alla solidità e all’esperienza di Menoncello e Zanon, con quest’ultimo di nuovo in campo dopo l’ultima apparizione contro gli All Blacks. In cabina di regia, confermata la mediana “made in Zebre” con Da Re e Fusco, collaudata coppia che ha già dato buone risposte.

Il pacchetto di mischia vede il ritorno di Zambonin in seconda linea dopo un lungo stop per infortunio, affiancato da Niccolò Cannone che indosserà per la prima volta i gradi di capitano della Nazionale, diventando il quarto azzurro a ricoprire questo ruolo nel 2025. La terza linea sarà guidata dal dinamismo di Lorenzo Cannone, con Zuliani e Izekor a completare un reparto giovane ma promettente. In prima linea, debutto da titolare per Tommaso Di Bartolomeo, supportato da Fischetti e dall’esperto Ferrari, unico in campo ad aver vissuto la storica vittoria sull’allora campione del mondo Sudafrica nel 2016.

La panchina rispecchia la volontà di dare spazio a nuovi innesti, con gli esordienti Dimcheff, Canali e Odiase pronti a subentrare, affiancati da profili più rodati come Spagnolo, Hasa, Vintcent, Alessandro Garbisi e Bertaccini. Due le assenze pesanti: Sebastian Negri, tenuto precauzionalmente a riposo dopo un contatto in allenamento, e Giacomo Nicotera, costretto allo stop da un trauma costale che sarà monitorato nei prossimi giorni. L’Italia si prepara così ad affrontare un banco di prova più impegnativo, in attesa della sfida di chiusura contro i campioni del mondo in carica a Port Elizabeth.

ITALIA – formazione

15 Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 15 caps)

14 Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 5 caps)

13 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 29 caps)

12 Marco ZANON (Benetton Rugby, 17 caps)

11 Simone GESI (Zebre Parma, 4 caps)

10 Giacomo DA RE (Zebre Parma, 3 caps)

9 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 19 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 29 caps)

7 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 33 caps)

6 Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 4 caps)

5 Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 10 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 53 caps) – capitano

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 64 caps)

2 Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 1 cap)

1 Danilo FISCHETTI (Northampton Saints, 53 caps)

A disposizione

16 Pablo DIMCHEFF (Colomiers Rugby, esordiente)

17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 15 caps)

18 Muhamed HASA (Zebre Parma, 1 cap)

19 Matteo CANALI (Zebre Parma, esordiente)

20 Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 15 caps)

21 David ODIASE (Zebre Parma, esordiente)

22 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 16 caps)

23 Giulio BERTACCINI (Zebre Parma, 2 caps)