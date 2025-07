Rugby, la formazione dell’Italia per la seconda gara contro il Sudafrica. Torna Alessandro Garbisi

L’Italia è pronta a chiudere il Tour Estivo 2025 con una sfida di altissimo livello: sabato 12 luglio alle ore 17.10 affronterà i campioni del mondo del Sudafrica al Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth. Il match, trasmesso in diretta su Sky Sport Arena, sarà il terzo e ultimo test match della serie per gli azzurri guidati da Gonzalo Quesada, che ha annunciato la formazione ufficiale per questa importante occasione.

Si tratta della 18ª sfida tra le due nazionali, che tornano ad affrontarsi a distanza di una settimana dal precedente incontro disputato a Pretoria, dove gli Springboks si sono imposti con un netto 42-24. Per l’Italia l’occasione è ghiotta per provare a chiudere il tour con una prova di carattere, confermando la crescita di alcuni giovani e testando nuove soluzioni tattiche contro una delle squadre più forti al mondo.

Quesada ha operato cinque cambi nel XV iniziale. Debutto da titolare per Mirko Belloni nel ruolo di estremo, affiancato all’ala da Louis Lynagh e Jacopo Trulla. Conferme per i centri Menoncello e Zanon, mentre in mediana si rinnova la coppia Da Re-Garbisi. In terza linea torna Sebastian Negri, che affiancherà Vintcent e Zuliani. Nessuna novità in seconda linea, con il capitano Cannone affiancato da Zambonin, né in prima linea, dove Ferrari, Di Bartolomeo e Fischetti comporranno il consueto trio. Dalla panchina pronti a subentrare otto atleti, tra cui Varney e Bertaccini. Assente per infortunio Lorenzo Cannone.

ITALIA – formazione

15 Mirko Belloni, 14 Louis Lynagh, 13 Tommaso Menoncello, 12 Marco Zanon, 11 Jacopo Trulla, 10 Giacomo Da Re, 9 Alessandro Garbisi, 8 Ross Vintcent, 7 Manuel Zuliani, 6 Sebastian Negri, 5 Andrea Zambonin, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Tommaso Di Bartolomeo, 1 Danilo Fischetti

In panchina: 16 Pablo Dimcheff, 17 Mirco Spagnolo, 18 Muhamed Hasa, 19 Matteo Canali, 20 Alessandro Izekor, 21 David OdiaSe, 22 Stephen Varney, 23 Giulio Bertaccini