Rugby, ecco il Sudafrica che sfiderà l’Italia sabato

Sabato 5 luglio l’Italia affronterà il Sudafrica a Pretoria, nel secondo test match del Tour estivo 2025. Il calcio d’inizio è previsto per le 17.10 (diretta su Sky Sport Max), in una sfida che promette spettacolo e intensità, con i sudafricani ovviamente favoriti sulla carta. Si tratta di un confronto ormai classico, con i precedenti che sorridono agli Springboks: dal successo per 21-3 a Genova nel novembre 2022 al roboante 49-3 nella Coppa del Mondo 2019 in Giappone. L’unico sorriso azzurro resta quello storico di Firenze nel 2016, quando l’Italia vinse 20-18.

A guidare i padroni di casa sarà ancora Rassie Erasmus, che ha deciso di schierare una formazione esperta e aggressiva per affrontare gli azzurri. Tra i titolari spiccano i nomi di Damian Willemse e Cheslin Kolbe nel triangolo allargato, mentre al centro della mischia ritroviamo la potenza di Eben Etzebeth e Lood de Jager. In cabina di regia, conferma per Handré Pollard all’apertura, affiancato da Morné van den Berg in mediana.

Erasmus non ha nascosto il rispetto per la squadra italiana, lodando la passione e l’attitudine offensiva degli uomini di Quesada. “L’Italia è una squadra di qualità soprattutto quando attacca. I giocatori hanno passione per la Nazionale e quindi ci aspettiamo che diano tutto,” ha dichiarato il CT. “Giocano anche un rugby emozionante, quindi sarà importante per noi attenerci alle nostre strutture e offrire una prestazione di qualità in tutti gli aspetti per ottenere il risultato desiderato.”

SUDAFRICA – formazione

15 Damian Willemse, 14 Cheslin Kolbe, 13 Jesse Kriel, 12 Damian de Allende, 11 Kurt-Lee Arendse, 10 Handré Pollard, 9 Morné van den Berg, 8 Jasper Wiese, 7 Vincent Tshituka, 6 Marco van Staden, 5 Lood de Jager, 4vEben Etzebeth, 3 Wilco Louw, 2 Malcolm Marx, 1 Ox Nché

A disposizione: 16 Bongi Mbonambi, 17 Jan-Hendrik Wessels, 18 Vincent Koch, 19 RG Snyman, 20 Franco Mostert, 21 Kwagga Smith, 22 Faf de Klerk, 23 Willie le Roux