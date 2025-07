Rugby, definite le avversarie di Benetton e Zebre nella Challenge Cup 2025-2026

Sorteggiati i gironi della Challenge Cup 2025-2026 di rugby, che vedranno al via Benetton e Zebre: le 18 squadre qualificate alla seconda competizione europea per squadre di club sono state divise in 3 pool da 6, con le migliori 8 che avranno accesso agli ottavi (in cui affronteranno formazioni retrocesse dalla Champions Cup).

Le Zebre sono state inserite nella Pool 1 con Connacht, Montauban, Montpellier, Ospreys e Black Lion, mentre il Benetton è finito nella Pool 2 con Lyon, Newcastle Falcons, Dragons, Emirates Lions e Perpignan. Nella Pool 3 sono presenti Cheetahs, Cardiff Rugby, Exeter, Racing 92, Stade Francais Paris, Ulster Rugby.

Il coach del Benetton, Calum MacRae, commenta al sito ufficiale della formazione trevigiana: “La Challenge Cup è una grande competizione e si può capire quanto sia competitiva, vedendo squadre come il Bath, che ha vinto il trofeo la scorsa stagione e poi si è aggiudicato il campionato inglese di Premiership. Ci sono squadre forti nella Pool 2: il Lione è stato finalista della competizione lo scorso anno, così come il Perpignan e i Lions, entrambi qualificati per le fasi successive del torneo. Dobbiamo rendere Monigo un fortino anche in questa stagione e sfruttare l’energia che la nostra gente ci dà. Se si guardano tutte le squadre del girone, tutte desiderano fare punti in casa, quindi le partite in trasferta sono quelle che dovremo affrontare con una preparazione di alta qualità, mettendo tanta passione nelle nostre prestazioni. Non vediamo l’ora di affrontare la sfida“.

POOL CHALLENGE CUP RUGBY 2025-2026

Pool 1: Ospreys, Zebre Parma, Montpellier, Montauban, Black Lion, Connacht Rugby.

Pool 2: Lyon, Newcastle Falcons, Dragons, Benetton Rugby, Emirates Lions, Usap.

Pool 3: Cheetahs, Cardiff Rugby, Exeter, Racing 92, Stade Francais Paris, Ulster Rugby.

DATE MATCH CHALLENGE CUP RUGBY 2025-2026

Round 1 – 5/6/7 dicembre 2025

Round 2 – 12/13/14 dicembre 2025

Round 3 – 9/10/11 gennaio 2026

Round 4 – 16/17/18 gennaio 2026

Ottavi di finale – 3/4/5 aprile 2026

Quarti di finale – 10/11/12 aprile 2026

Semifinali – 1/2/3 maggio 2026

Finale Challenge Cup – San Mamés Stadium, Bilbao, venerdì 22 maggio