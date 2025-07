Rugby: Australia superiore, l’Italia under 20 andrà a giocarsi il settimo posto ai Mondiali

Ci hanno provato gli azzurrini ad andare a caccia di una finalina per il quinto posto che sarebbe stata comunque un risultato incredibile. Purtroppo però il massimo risultato raggiungibile ai Mondiali di rugby under 20 sarà la settima piazza (sfida al Galles).

L’Italia è stata sconfitta nella semifinale del mini torneo per i piazzamenti per 44-21 dall’Australia. Primo tempo che ha messo già il risultato sul binario oceanico: mete a raffica per l’Australia, Italia che fa fatica e chiude sotto 24-7. Nella ripresa gli azzurri provano a reagire con le mete di Mistrulli e Todaro, tornano anche sul -6, ma poi non ne hanno per chiudere la rimonta.

Italia-Australia 21-44

Italia: 15 Roberto Fasti, 14 Riccardo Ioannucci, 13 Federico Zanandrea (co-capitano), 12 Edoardo Todaro, 11 Jules Ducros, 10 Francesco Braga, 9 Matteo Bellotto, 8 Nelson Casartelli (co-capitano), 7 Carlo Antonio Bianchi, 6 Piero Gritti, 5 Enoch Opoku-Gyamfi, 4 Tommaso Redondi, 3 Bruno Vallesi, 2 Alessio Caiolo-Serra, 1 Sergio Pelliccioli.

A disposizione: 16 Sascha Mistrulli, 17 Christian Brasini, 18 Luca Trevisan, 19 Simone Fardin, 20 Giacomo Milano, 21 Damian Mori, 22 Luca Rossi, 23 Riccardo Casarin.

Mete: Caiolo-Serra 16′, Mistrulli 47′, Todaro 57′

Trasformazioni: Braga 17′, 48′, 58′

Calci di punizione:

Australia: 15 Sid Harvey, 14 Cooper Watters, 13 Dre Pakeho, 12 Malakye Enasio, 11 Shane Wilcox, 10 Joey Fowler, 9 James Martens, 8 Toby Brial, 7 Aden Ekanayake, 6 Eli Langi, 5 Eamon Doyle (captain), 4 Joe Mangelsdorf, 3 Edwin Langi, 2 Ollie Barrett, 1 Nathaniel Tiitii.

A disposizione: 16 Lipina Ata, 17 Lotu Vunipola, 18 Trevor King, 19 Ollie Aylmer, 20 Beau Morrison, 21 Hwi Sharples, 22 Joe Dillon, 23 Xavier Rubens.

Mete: Ekanayake 4′, Wilcox 7′, Enasio 18′, Doyle 39′, Fowler 62′, Langi 69′

Trasformazioni: Fowler 5′, 19′, 62′, 70′

Calci di punizione: Fowler 43′, 59′