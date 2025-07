Rivelazione Luciano Darderi a Wimbledon: ora avrà un’occasione sia per il tabellone sia per il ranking ATP

Luciano Darderi ha sfruttato un buon tabellone a Wimbledon, sconfiggendo il russo Roman Safiullin al quinto set e il britannico Arthur Fery in tre parziali dopo l’interruzione di ieri sera per meritarsi l’approdo al terzo turno del terzo Slam della stagione. L’incrocio all’orizzonte sull’erba londinese non sarà impossibile, visto che dall’altra parte della rete ci sarà l’australiano Jordan Thompson, numero 44 del mondo che ha prevalso sul ceco Kopriva con un rimonta da 0-2 e sul francese Bonzi dopo essere stato sotto per 2-1.

L’occasione potrebbe essere molto interessante in ottica ranking ATP: al momento l’azzurro è virtualmente 54mo con 1.039 punti e in caso di qualificazione agli ottavi si isserebbe a quota 1.139 punti, utili per la 46ma piazza virtuale. Sarà poi difficile avanzare ulteriormente, perché servirebbe una grande impresa contro lo statunitense Taylor Fritz, numero 5 del mondo favorito contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Se dovesse però inventarsi il grande colpaccio, allora si aprirebbe uno scorcio di tabellone favoloso, visto che ai quarti si dovrebbe di fronte chi uscirà vittorioso dallo spicchio che prevede Borges-Khachanov e Rinderknech-Majchrzak. Andando ai quarti volerebbe a 1.339 punti e dunque potenzialmente 39mo, continuando a sognare in grande.