Remco Evenepoel in crisi al Tour de France: “Stavo malissimo. Il sorpasso di Vingegaard? Lo sapevo”

Remco Evenepoel è andato in crisi totale durante la tredicesima tappa del Tour de France 2025, faticando a esprimersi al massimo delle proprie potenzialità durante la cronoscalata di 10,9 km da Loudenvielle a Peyragudes. Il fuoriclasse belga ha accusato un ritardo di addirittura 2’39” dallo sloveno Tadej Pogacar e al momento occupa il terzo posto in classifica generale, con un ritardo di 7’24” dalla maglia gialla e un margine di appena sei secondi sul tedesco Florian Lipowitz nella lotta per il gradino più basso del podio.

Il Campione Olimpico ha espresso tutta la propria delusione: “Non è andata decisamente bene. Ovviamente, in una giornata come questa dovevo chiudere almeno nei primi tre, ma stavo proprio male. Non so cosa sia successo. Spero non ci sia una spiegazione e che siano stati solo giorni storti, sperando che domani vada meglio. Sono partito bene, ma poi dopo cinque minuti in salita ho cominciata a sentirmi male e non riuscivo a spingere con la potenza che ho. È stata decisamente una prestazione deludente da parte mia”.

Il capitano della Soudal Quick-Step ha subito il sorpasso da parte del danese Jonas Vingegaard, che è partito due minuti dopo di lui e lo ha ripreso in prossimità della linea del traguardo. Il momento è stato particolarmente significativo dal punto di vista tecnico, ma il belga era già alla frutta: “Non è stato un momento particolare perché mi sentivo già malissimo: sapevo che con il ritmo che avevo mi avrebbe ripreso. È stata davvero una giornata e una prestazione negativa da parte mia, non penso a tutto il resto”.