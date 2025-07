Remco Evenepoel imbattibile a cronometro al Tour de France! Pogacar vola in giallo, benissimo Affini

Era il grande favorito, aveva annunciato la sua vittoria in questa prova ormai da settimane. È praticamente imbattibile a cronometro Remco Evenepoel e lo ha dimostrato per l’ennesima volta. Il fuoriclasse belga va a prendersi la vittoria in maniera straripante nella quinta tappa del Tour de France 2025, nella sfida alle lancette di Caen.

33 chilometri praticamente volati da parte del campione del mondo in carica di specialità: tempo di 36.42,02 praticamente a 54 km/h di media. Strepitoso il corridore della Soudal-QuickStep che trova il successo numero due della carriera alla Grande Boucle e risale prepotentemente in classifica generale.

Seconda posizione per un devastante Tadej Pogacar. Oggi in Maglia a Pois, lo sloveno domani potrà vestire già il simbolo del primato, la Maglia Gialla (Mathieu van der Poel si è arreso ancor prima di iniziare). Prova eccezionale per il corridore della UAE Team Emirates – XRG che mette già la prima fiche verso il trionfo di Parigi. Soli 16” di ritardo da Evenepoel, addirittura più di un minuto guadagnato ad un deludente Jonas Vingegaard.

Terza posizione per un esaltante Edoardo Affini. L’azzurro, campione d’Europa in carica, trova il miglior piazzamento in carriera al Tour de France con una cronometro eccellente. Per lunghi tratti al comando, ha sognato la vittoria, ma alla fine è risultato il primo degli umani a 33” da Evenepoel.

Detto di Evenepoel, Pogacar e Vingegaard, in chiave classifica generale positive le prove di Kevin Vauquelin, super quinto di tappa e sul podio parziale nella generale, Florian Lipowitz, e Joao Almeida, tutti in piena corsa per il podio finale.